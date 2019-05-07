【代幣風暴】諾貝爾經濟學獎得主呼籲應禁止加密貨幣

《經濟通通訊社７日專訊》２００１年諾貝爾經濟學獎得主Ｊｏｓｅｐｈ Ｓｔｉｇｌｉｔ

ｚ表示，應該禁止加密貨幣，擔心加密貨幣交易透明度不足會衍生更多非法活動。

但他表示，仍然看好電子支付系統的價值，並支持由政府支持的貨幣進行電子交易，因這可

以更好地監管掌握經濟。（ｍｎ）

