《經濟通通訊社７日專訊》２００１年諾貝爾經濟學獎得主Ｊｏｓｅｐｈ Ｓｔｉｇｌｉｔ
ｚ表示，應該禁止加密貨幣，擔心加密貨幣交易透明度不足會衍生更多非法活動。
但他表示，仍然看好電子支付系統的價值，並支持由政府支持的貨幣進行電子交易，因這可
以更好地監管掌握經濟。（ｍｎ）
07/05/2019 15:11
【代幣風暴】諾貝爾經濟學獎得主呼籲應禁止加密貨幣
《經濟通通訊社７日專訊》２００１年諾貝爾經濟學獎得主Ｊｏｓｅｐｈ Ｓｔｉｇｌｉｔ
ｚ表示，應該禁止加密貨幣，擔心加密貨幣交易透明度不足會衍生更多非法活動。
但他表示，仍然看好電子支付系統的價值，並支持由政府支持的貨幣進行電子交易，因這可
以更好地監管掌握經濟。（ｍｎ）
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