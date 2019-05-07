《談國論企－黎偉成》中國須嚴防特朗普政經全面狙擊

《談國論企》中國即使如期派團於２０１９年５月８日赴華盛頓與美方進行第１１輪經貿「

磋商」，相信在特朗普５月５日單邊對中國短期分階段作出的全面宣戰底下，距「達協」之標更

遙，只能繼續符合本國國情在合法、合理基礎底下，與美方各自表述，要平等和互利共贏之標

，現時看來比登月、火星更難。反而特廝美帝國霸權主義惡思劣行迅速膨脹，讓全球睜大眼睛看

清楚中國之困亦為各國所擾，要群起抗特廝美霸！



＊中國派團與美貿談顯大國器度難阻貿戰升級＊



即使中國外交部發言人於５月６日於列行記者招待會上表示會派團如期到華盛頓，在特朗普

對中國再度單邊發難作全面貿易宣戰之際，是表表態之舉，顯示中國是大國，不會像特朗普小人

之小器、急性和霸道，但要拉近兩國的分歧、矛盾，甚至如坊間過去幾個月亟望協議，難矣，因

：（甲）特廝是在美國貿易代表萊特希澤（我早譯此廝為「來特欺詐」）的「報告」，便貿貿然

對中國作經貿宣戰，故一日有「來特欺詐」，特廝的美帝國霸權主義更加熾熱。尤其是對中國

，特廝所「器重」的「來特欺詐」，一直是仇華恨華和壓華劣輩，其力阻中國加入世界貿易組織

ＷＴＯ便是一例。

我估計「來特欺詐」在特廝的「上方劣劍」支持底下，對中美可能繼續舉行的第１１輪經貿

「磋商」，會對中方橫加新壓，「達協」無從！

但我相信（乙）中方仍然會以國務院副總理劉鶴率團赴美，作新一輪的高級別「謬（非貿易

）談」，充分顯示中國為大國之氣器。談不攏，是特廝的問題。

由是特廝魯莽加強權的惡思劣行，可以在旦夕間收歛哪怕是一點點嗎？美對華政策之狠毒，

當然不會輕輕「放過」其他國家或地區，是為國際政治、經貿的衝擊。此亦為我一直建議中國保

持與俄羅斯、朝鮮等傳統友好關係的同時，要聯歐、聯球抗美！

需要嚴肅和高度指出，特廝此番之急亂章，不僅止於對與中國現下的所謂「經貿磋商」，肯

定是全面狠狠地狙擊、打壓中國，重點有：（一）既然經貿上無法盡佔「美國優先」之利益，也

就肯定轉到政治層面，特別要做的是（Ｉ）在伊朗問題上，只要中國在「轄免」期後繼續向伊朗

進行石油以至其他方面的貿易，必然會「制裁」中國。我建議中國應聯合其他共簽《伊朗核協議

》的國家，共同抵抗美之霸道，甚至在《協議》尚存底下繼續保持與伊朗保持原有的經貿聯繫，

反過來齊壓美國。

另一個重大的政治問題，該會是（ＩＩ）特廝等劣輩肯定會在台灣問題上大造「文章」，包

括頻頻派軍艦「巡航」台灣海峽，以「護」所謂「國際航道」，甚至加大對台售武，支持蔡英文

等「深綠」劣行，更有可能打壓國民黨在２０２０年的選舉。

惟中國在對台灣省的政策和做法十分簡單：（ｉ）加強東海艦隊和空軍的編制，增加艦集和

戰機，對美軍在海、空之所謂「巡航」頻頻直接監控，有必要時作美方在軍事上亂言所謂之「不

專業」舉措；



＊須加強東海艦隊和更積極聯歐日抗美霸權＊



和（ｉｉ）明確地對台灣支持「九二共識」各政、商、民施之以優待，對反之者就無，凡人

須生而非走絕，台灣於２０２０年的選舉該有重大改善之果，亦為對特廝之痛擊！

還有是（三）特朗普肯定在中國之「一帶一路」倡議，作多方面的狙擊，特別是向其「盟國

」、亞洲的「友好國家」施壓，再作損人而不利己劣行！

至於（四）特朗普對華的企業及相關人員的政經壓逼，只有增加而不會稍減。我相信特廝的

做法是（１）會進一步封鎖中國科企在美國的發展，亦設更高的限制極力欄阻美資科企到中國發

展，甚而（２）對中國科企高層或科研人員在國際間打壓，要一些國家無理扣押中企人員和提出

「引導」，製造出「白色恐怖」。中方可以繼續監控、搜集美國人在華的違規亂法行為，尤其是

在國際間知名人士之違，對美亦是一個不輕反制。

正因特朗普此廝的個人霸道和所掀之美帝國霸權主義「復興」，要力壓的就不僅僅全球第二

大經濟體系的中國，對歐盟、日本等許許多多國家必作如是劣舉，世界有亂之可能性。

環球政經存困日甚，短中期只會加深和惡化！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

