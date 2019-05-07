【駐京專電】人行就《應收帳款質押登記辦法》公開徵意見

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中國人民銀行公告，為適應近年來融資租賃

等登記的發展，支持部分省市動產擔保統一登記試點工作，更好地提供動產擔保登記公示服務，

中國人民銀行對《應收帳款質押登記辦法》進行了修訂，現向社會公開徵求意見。

