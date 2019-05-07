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07/05/2019 17:06

【駐京專電】摩通李晶：將中國今年ＧＤＰ預測上調至６﹒４％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》摩根大通亞太地區副主席李晶在媒體見面會
表示，對今年第二季度和第三季度ＧＤＰ的預測分別為６﹒４％和６﹒５％。由於財政政策支持
的影響可能在年底前逐漸減弱，預計第四季度ＧＤＰ增長將放緩至６﹒２％。２０１９年全年的
ＧＤＰ增長上調為６﹒４％。
　　摩根大通對美國經濟增長預測為２﹒６％。對於歐元區和日本，分別為１﹒４％和０﹒２％
。由於中國和美國經濟增長更強勁，摩根大通目前對全球經濟增長的預測為２﹒８％，預計美聯
儲不會在２０１９年加息，並認為溫和的貨幣政策將繼續在中期內推動市場。
　　她認為，有三個因素導致中國宏觀數據的上行。首先是在去年第四季度出現明顯疲軟之後，
貿易出口出現了良好的復甦。第二是財政政策提供的顯著支持。最後，信貸增速明顯回升。展望
未來，宏觀政策將繼續支持經濟增長，預計未來兩個季度的經濟將繼續保持當前穩健的增長勢頭

　　在宏觀政策方面，由於經濟復甦強於預期，目前的政策立場可能將保持現狀。隨著對經濟增
長前景的信心日益增強，ＰＭＩ上升顯示出了企業信心改善，中國暫時不需要進一步的政策寬鬆


＊預測今年房地產投資增速將下降至６％＊

　　她指出，短期內中國經濟最大的風險是製造業投資增速放緩。第一季度的名義ＧＤＰ為
７﹒８％，低於政府預計的９﹒５％。ＰＰＩ通脹和名義ＧＤＰ走低將對工業企業利潤造成影響
。雖然製造業投資增速放緩，但今年房地產和基礎設施投資持續向好。
　　展望未來，預計２０１９年住房市場活動將略有降溫，預測２０１９年房地產投資增速將下
降至６％。較低線城市的房屋成交量將下降，新房價格也將相對溫和。考慮到這些因素，出於流
動性和信貸條件改善等原因，房地產投資活動的最新數據近期仍略好於預期。
　　總體而言，雖然預計今年房地產固定資產投資增長將有所放緩，但與過去的房地產周期相比
，今年供需狀況有所改善，房屋庫存水平合理，因此這種放緩可能會更為溫和。
　　在政策方面，預期２０１９住房政策將主要是在城市層面上的政策微調，比如放寬新房定價
上限和一些房屋限購政策，以及進一步延遲征收房地產稅，但不太可能出現像０８至０９年和
１５至１６年那樣的重大政策逆轉。

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