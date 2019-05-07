【駐京專電】摩通李晶：預計１５００億美元資金流入Ａ股

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》摩根大通亞太地區副主席李晶在媒體見面會

表示，３月初，ＭＳＣＩ宣布將中國Ａ股的權重從５％調升至２０％，預計中國Ａ股市場將吸引

１４２億美元的被動資金流入。如果同時考慮主動流入，預計總共將有８５０億美元的資金流入

。加上富時羅素早前宣布將在２０１９年６月將Ａ股納入其指數體系，我們預計上述調整將在

２０１９年５月到２０２０年３月為Ａ股帶來合計１５００億美元的流入。

她表示，今年以來，整體上中國股市表現優於全球其他市場，Ａ股市場反彈伴隨著交易量和

資金流動的快速復甦。股市復甦的因素包括國內政策寬鬆的跡象、更加溫和的美聯儲政策、持續

的金融市場開放，ＭＳＣＩ的Ａ股權重增加和資本市場改革等。

Ａ股市場的另一個重要舉措是公布了科創板的規則，該板將採用註冊制的ＩＰＯ體系，與目

前的審核制相比，註冊制將更具市場驅動力。科創板還將放寬公司上市規則，包括放寬利潤要求

，對科創板持樂觀態度，科創板將在推動技術創新和資本市場的市場化改革方面發揮重要作用。



＊若中國納入三大債券指數，或產生２５００－３０００億美元流入＊



她指出，人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券將從２０１９年４月起被納入彭博巴克萊

全球綜合債券指數，並將在２０個月內分步完成。這一舉措是中國市場發展的一個重要里程碑，

因為這將對全球投資界產生積極影響，表明中國將繼續加強和開放其資本市場，並希望吸引更多

的國際投資者。摩根大通估計，將中國納入三大全球主要債券指數，包括摩根大通全球新興市場

多元化國債指數（ＧＢＩ－ＥＭＧＤ）、彭博巴克萊全球綜合債券指數（ＧｌｏｂａｌＡＧＧ）

和富時全球政府債券指數（ＷＧＢＩ）可能會產生高達２５００－３０００億美元的資金流入。

