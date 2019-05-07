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07/05/2019 16:41

【科創板】上交所擬開設科創板董秘及獨董培訓

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上交所發布通知，擬開設科創板董秘任職資
格培訓和科創板獨董任職資格培訓兩類項目，培訓內容均為科創板上市公司信息披露及持續監管
等相關業務規則。
　　通知指，科創板董秘資格證明和滬深交易所其它董秘資格證明互不通用。
　　而擬任科創板公司獨董人員，如已持有上交所或深交所獨董資格證明，則只需學習完成科創
板網絡課程；如未持有上述證明，則需先獲得上交所或深交所獨董資格證明，再學習完成科創板
網絡課程。

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