《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上交所發布通知，擬開設科創板董秘任職資
格培訓和科創板獨董任職資格培訓兩類項目，培訓內容均為科創板上市公司信息披露及持續監管
等相關業務規則。
通知指，科創板董秘資格證明和滬深交易所其它董秘資格證明互不通用。
而擬任科創板公司獨董人員，如已持有上交所或深交所獨董資格證明，則只需學習完成科創
板網絡課程；如未持有上述證明，則需先獲得上交所或深交所獨董資格證明，再學習完成科創板
網絡課程。
07/05/2019 16:41
【科創板】上交所擬開設科創板董秘及獨董培訓
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上交所發布通知，擬開設科創板董秘任職資
格培訓和科創板獨董任職資格培訓兩類項目，培訓內容均為科創板上市公司信息披露及持續監管
等相關業務規則。
通知指，科創板董秘資格證明和滬深交易所其它董秘資格證明互不通用。
而擬任科創板公司獨董人員，如已持有上交所或深交所獨董資格證明，則只需學習完成科創
板網絡課程；如未持有上述證明，則需先獲得上交所或深交所獨董資格證明，再學習完成科創板
網絡課程。
|生財有道07/05/2019
暖風隨時再起 華能新能源待起舞
|剖析天下07/05/2019
業務三雄鼎立 蘋果成科技價值股龍頭
|剖析天下07/05/2019
南韓經濟復甦 半導體業受惠
|生財有道07/05/2019
【五一淘金】旅客增長支撐本港零售消費 金價下跌利飾金銷售行業
|FOCUS07/05/2019
【FOCUS】股匯弱勢難改 關注鶴叔動向
|生財有道07/05/2019
《開市Good Morning》林家亨料中美續磋商惟反彈有限
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰