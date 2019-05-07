《午市前瞻》觀望中方代表赴美貿易磋商，港股短期阻力２９５００

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股道指雖然曾瀉近５００點，但尾市收復大部分失地，市

場關注中方貿易談判代表團周四（９日）赴美商討結果。內地股市今早反彈，受Ａ股影響下港股

亦高開高走，恆指高開逾百點，並一度抽高至２９４８０點升２７０點，突破５０天線

（２９３１４點）。成分股方面，部分藥股有追捧，中生製藥（０１１７７）及石藥

（０１０９３）分別升２％及１﹒５％，而昨日急挫的創科實業（００６６９）今日亦反彈

２﹒６％。惟中午收市前，恆指升幅突然大幅蒸發，５０天線得而復失，中午收報２９２５７點

，升４７點或０﹒１６％，主板成交額４９２﹒３４億元；國企指數收報１１２２５點，跌

８點或０﹒０７％。

Ａ股表現造好，上証半日收報２９１５點，升９點或０﹒３２％；深証重返九千點關，午收

報９０９０點，升１４６點或１﹒６４％。

本港重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２９％，報６８﹒３元；港交所（００３８８

）跌０﹒６８％，報２６４﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒２１％，報３７４﹒８元；中移

動（００９４１）跌０﹒９５％，報７３﹒２元；友邦保險（０１２９９）升１﹒３７％，報８

１﹒５５元。



＊油價反彈刺激油股拉升，藥股反彈中生石藥有支持＊



消息指美國正在向中東部署兵力，在美國和伊朗關係緊張下，油價反彈回升。隔晚布蘭特原

油期貨漲０﹒５５％，紐約原油期貨升０﹒５０％。本港油股個別發展，中海油（００８８３）

升２﹒６７％，報１３﹒８４元；中石油（００８５７）跌０﹒２１％，報４﹒７８元；中石化

（００３８６）逆市向下跌０﹒１７％，報５﹒８７元；中石化冠德（００９３４）升

０﹒８９％，報３﹒４１元；中集安瑞科（０３８９９）升０﹒４１％，報７﹒３５元。

藥品股昨日下挫後，今早見反彈，石藥集團午收升１﹒５３％，報１４﹒６４元；中生製藥

漲２﹒０５％，報７﹒４８元；金斯瑞（０１５４８）急漲３﹒５５％，報１９﹒８２元，盤中

曾破１０天及２０天線；國藥控股（０１０９９）升１﹒６４％，報３１元；三生製藥（０１５

３０）升３﹒４４％，報１４﹒４２元。

Ａ股家電板塊上揚，早段時間本港家電股隨內地股市急升，惟午前部分股份失守。海信家電

（００９２１）升４﹒４５％，報１０﹒８元；國美零售（００４９３）升１﹒２５％，報０﹒

８１元；創維數碼（００７５１）跌０﹒９４％，報２﹒１１元；ＴＣＬ電子（０１０７０）跌

１﹒０１％，報３﹒９１元；海爾電器（０１１６９）跌１﹒３９％，報２１﹒３５元。



＊手機設備股榮辱互見，資金避險繼續追入公用股＊



中美貿易戰再度打響，市場擔憂手機設備股受影響而干擾出貨量，今日手機設備股榮辱互見

，舜宇光學（０２３８２）升１﹒３２％，報９２﹒２５元；瑞聲科技（０２０１８）跌１﹒５

１％，報４９元；比亞迪電子（００２８５）跌１﹒９％，報１３﹒４元；丘鈦科技（０１４７

８）跌０﹒１２％，報８﹒０４元；富智康（０２０３８）升４﹒１３％，報１﹒２６元。

大市情況未明下，避險因素加劇，部分資金轉追公用股，中華煤氣（００００３）升０﹒２

１％，報１８﹒７４元；電能實業（００００６）升０﹒７３％，報５５﹒１元；長江基建（０

１０３８）升０﹒３２％，報６３﹒４元；港鐵（０００６６）漲０﹒８６％，報４７﹒１元；

港燈（０２６３８）升０﹒６５％，報７﹒７２元。

有研究機構的統計數據顯示，今年首４個月，有７５家房企銷售額突破百億，其中五家龍頭

企業銷售額更突破千億人民幣，內房板塊普遍上揚。中海外（００６８８）升０﹒３５％，報２

８﹒８元；華潤置地（０１１０９）升１﹒０４％，報３３﹒９元；融創中國（０１９１８）漲

１﹒６８％，報３９﹒３元；碧桂園（０２００７）升０﹒６５％，報１２﹒３２元；中國恆大

（０３３３３）跌１﹒２３％，報２４﹒０５元。



＊葉國邦：內需股受貿戰影響較小，呷哺呷哺分段收集＊



經歷昨日大跌市後，港股今早止跌回升，大華繼顯策略師葉國邦向《經濟通通訊社》表示，

雖然昨日港股受貿易戰影響而大幅下挫，但中方表示本周四（７日）如期赴美商討，投資者憧憬

貿易戰「仍有彎轉」，加上美股道指昨日曾瀉近五百點，但尾市收復大部分失地，意味投資者未

完全睇淡。港股今早受著以上兩個因素影響略為反彈，預料短期阻力位在２９５００點左右，支

持位會是近期低位２９１００點。

創科實業昨日（６日）收跌逾８％，今早則有資金撈底撐升逾３％。葉國邦認為，創科於美

加有業務，因此在貿易戰下會有直接影響，相信短期內會有較明顯波幅，故不建議現時追入。目

前港股受外圍因素干擾，他認為一些中資內需股受貿易戰的影響較小，故相對防守力較強，特別

是中資飲食股，其中呷哺呷哺（００５２０）價值被低估，投資者可以考慮分段收集，技術上目

標價可以上試４個月租高位１４元左右，而大華繼顯給予目標價為１６﹒２元。（ｕｌ）

