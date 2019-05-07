【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１﹒１４億，買騰訊宇華東陽沽中行建行

《經濟通通訊社７日專訊》港股周二高開１０３點後，於早段最多走高２７０點，高見

２９４８０，最終升幅收窄，半日收升４７點。午後港股一度由升轉跌５３點報２９１５６，其

後中國商務部發表講話指，應美方邀請，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於

本周四（９日）至本周五（１０日）訪美，港股大市氣氛好轉，最終收報２９３６３。

按額度計算，北水全日淨流入１﹒１４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、宇華教育（０６１６９）、東陽光藥（０１５５８）；淨賣出最多的依次是中

國銀行（０３９８８）、建設銀行（００９３９）。港股成交額９６９﹒０９億元，較上日減少

２９﹒４％，其中港股通成交１１６﹒０１億元，佔總成交１１﹒９７％。



＊騰訊宇華獲北水追捧＊



股王騰訊獲２﹒３２億北水淨買入，股價升１﹒４％，另中期多賺６４％的宇華亦獲

３２２６萬北水追入，股價升０﹒８％，季績超預期的東陽獲２６００萬北水淨買入，股價升０

﹒７％。惟大摩下調四大內銀股評級，中行Ｈ股遭降級至「與大市同步」，約３﹒３億北水淨流

出，股價挫１﹒１％，而建行目標價亦被下調一成至８﹒４元，約１﹒６８億北水淨流出，股價

跌０﹒６％，吉利汽車（００１７５）遭棄，近１﹒６２意北水沽出。（ｂｎ）

