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即市新聞

07/05/2019 17:36

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１﹒１４億，買騰訊宇華東陽沽中行建行

　　《經濟通通訊社７日專訊》港股周二高開１０３點後，於早段最多走高２７０點，高見
２９４８０，最終升幅收窄，半日收升４７點。午後港股一度由升轉跌５３點報２９１５６，其
後中國商務部發表講話指，應美方邀請，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於
本周四（９日）至本周五（１０日）訪美，港股大市氣氛好轉，最終收報２９３６３。
　　按額度計算，北水全日淨流入１﹒１４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、宇華教育（０６１６９）、東陽光藥（０１５５８）；淨賣出最多的依次是中
國銀行（０３９８８）、建設銀行（００９３９）。港股成交額９６９﹒０９億元，較上日減少
２９﹒４％，其中港股通成交１１６﹒０１億元，佔總成交１１﹒９７％。

＊騰訊宇華獲北水追捧＊

　　股王騰訊獲２﹒３２億北水淨買入，股價升１﹒４％，另中期多賺６４％的宇華亦獲
３２２６萬北水追入，股價升０﹒８％，季績超預期的東陽獲２６００萬北水淨買入，股價升０
﹒７％。惟大摩下調四大內銀股評級，中行Ｈ股遭降級至「與大市同步」，約３﹒３億北水淨流
出，股價挫１﹒１％，而建行目標價亦被下調一成至８﹒４元，約１﹒６８億北水淨流出，股價
跌０﹒６％，吉利汽車（００１７５）遭棄，近１﹒６２意北水沽出。（ｂｎ）

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