《美元走勢－羅明立》貿談變數增，美元短期料９６－９８區間波動

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒８５ １１０﹒５９ １１０﹒６３

歐元╱美元 １﹒１２１４ １﹒１１９７ １﹒１２１２

英鎊╱美元 １﹒３１３１ １﹒３０９５ １﹒３１２１

美元╱瑞郎 １﹒０１７５ ０﹒０１６０ ０﹒０１６７

美元╱港元 ７﹒８４７５ ７﹒８４４８ ７﹒２４７０



《美元走勢》美國總統特朗普周一（６日）早上發表推特稱，將於周五（１０日）對中國出

口美國２０００億美元貨品加徵２５％關稅，並可能對所有中國出口美國貨品再加徵關稅。中美

貿易戰在之前看似緩和的情況下突然出現變數，市場避險情緒急升，美元則受壓下跌，最低跌至

９７﹒４５的水準。

在上周美聯儲ＦＯＭＣ會議後，市場對於美聯儲政策取態更不明朗，下一步政策方面將更取

決於經濟資料的變化。而上周五的非農資薪資料反映出美國通脹情況仍處於溫和增長水準，美聯

儲短期內沒有加息壓力。美元走勢未有明確方向，中美談判變數突然增加令投資者入市更加審慎

，短期預料將在９６－９８區間波動。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１１﹒３０ １１０﹒００ １１１﹒８０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１２００ １﹒１０５０ １﹒１２５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

