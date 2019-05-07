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即市新聞

07/05/2019 15:25

《美元走勢－羅明立》貿談變數增，美元短期料９６－９８區間波動

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒８５　　　１１０﹒５９　　　１１０﹒６３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２１４　　　１﹒１１９７　　　１﹒１２１２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１３１　　　１﹒３０９５　　　１﹒３１２１
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０１７５　　　０﹒０１６０　　　０﹒０１６７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４７５　　　７﹒８４４８　　　７﹒２４７０

　　《美元走勢》美國總統特朗普周一（６日）早上發表推特稱，將於周五（１０日）對中國出
口美國２０００億美元貨品加徵２５％關稅，並可能對所有中國出口美國貨品再加徵關稅。中美
貿易戰在之前看似緩和的情況下突然出現變數，市場避險情緒急升，美元則受壓下跌，最低跌至
９７﹒４５的水準。
　　在上周美聯儲ＦＯＭＣ會議後，市場對於美聯儲政策取態更不明朗，下一步政策方面將更取
決於經濟資料的變化。而上周五的非農資薪資料反映出美國通脹情況仍處於溫和增長水準，美聯
儲短期內沒有加息壓力。美元走勢未有明確方向，中美談判變數突然增加令投資者入市更加審慎
，短期預料將在９６－９８區間波動。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１１﹒３０　　　１１０﹒００　　　１１１﹒８０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１２００　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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