《經濟通通訊社７日專訊》政府宣布，律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超，以及律政司
和保安局的代表將於今日下午四時就《２０１９年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條
例草案》舉行記者會。
修訂《逃犯條例》的爭議不止。行政長官林鄭月娥今早宣布，律政司司長和保安局局長下午
將就修例召開記者招待會，回應社會各界對修例的不同意見，希望藉此重申政府的修例工作，就
當中的保障措施釋除公眾疑慮，強調法案有一定時限性，盼在暑假休會前通過。
（ｃｌ）（ｚｚ）
07/05/2019 10:42
【移交逃犯】鄭若驊及李家超今日下午四時舉行記招
《經濟通通訊社７日專訊》政府宣布，律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超，以及律政司
和保安局的代表將於今日下午四時就《２０１９年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條
例草案》舉行記者會。
修訂《逃犯條例》的爭議不止。行政長官林鄭月娥今早宣布，律政司司長和保安局局長下午
將就修例召開記者招待會，回應社會各界對修例的不同意見，希望藉此重申政府的修例工作，就
當中的保障措施釋除公眾疑慮，強調法案有一定時限性，盼在暑假休會前通過。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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