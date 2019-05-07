【港匯弱勢】港元低見７﹒８４８２，創一個月新低

《經濟通通訊社７日專訊》港元匯價走低，最多曾跌０﹒０２５％，低見７﹒８４８２，最

新報７﹒８４８１，為一個月以來最弱水平。

港元拆息今日普遍下跌，僅六個月期錄得升幅。隔夜息今日再跌１３個基點，跌穿１厘的水

平，報０﹒８８３５７厘，續創３月２０日以來新低，而作為樓按基準的一個月拆息亦連跌五天

，降至１﹒８６６７９厘，與美元息差擴闊至６０個基點。三個月拆息亦結束九連升，回落至

２﹒０９７１４厘，與美元息差輕微擴闊至４６個基點。（ｃｌ）

