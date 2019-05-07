《經濟通通訊社７日專訊》金管局公布，香港於今年４月底的官方外匯儲備資產為４３６４
億美元，按月減少１６億美元。為數４３６４億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣
約７倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４６％。
連同未交收外匯合約在內，香港於今年４月底的外匯儲備資產為４２９２億美元，按月減少
３億美元。（ｃｌ）
07/05/2019 17:03
【本港經濟】金管局：本港４月底外匯儲備資產減至４３６４億美元
《經濟通通訊社７日專訊》金管局公布，香港於今年４月底的官方外匯儲備資產為４３６４
億美元，按月減少１６億美元。為數４３６４億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣
約７倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４６％。
連同未交收外匯合約在內，香港於今年４月底的外匯儲備資產為４２９２億美元，按月減少
３億美元。（ｃｌ）
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