【本港經濟】金管局：本港４月底外匯儲備資產減至４３６４億美元

《經濟通通訊社７日專訊》金管局公布，香港於今年４月底的官方外匯儲備資產為４３６４

億美元，按月減少１６億美元。為數４３６４億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣

約７倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４６％。

連同未交收外匯合約在內，香港於今年４月底的外匯儲備資產為４２９２億美元，按月減少

３億美元。（ｃｌ）

