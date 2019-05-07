《再戰明天》港交所派業績，劉鶴本周往美展貿易磋商

《經濟通通訊社７日專訊》國務院副總理劉鶴本周四（９日）及周五（１０日）將隨中國代

表團往美展貿易磋商。明日（８日），美國公布３月消費信貸。



＊劉鶴本周四及周五將隨中國代表團往美展貿易磋商＊



在外圍重要經濟活動上，國家商務部新聞發言人發表道，應美國貿易代表萊特希澤、財政部

長姆努欽的邀請，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於５月９日至１０日訪美

，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商。



＊美國聯儲局理事布雷納德致詞＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：１５ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登在ＣＦＯ

Ａｇｅｎｄａ２０１９發表講話。５：００ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登將在會議上就證券交

易和英國退歐發表講話。

明晚７：３０ｐｍ，歐洲央行總裁德拉吉在該央行組織的活動上與青年對話。８：３０ｐｍ

，美國聯儲局理事布雷納德將在美聯儲聽取意見的「ＦｅｄＬｉｓｔｅｎｓ」活動中致開幕詞。

明日，美國國務卿蓬佩奧與英國首相特雷莎梅和英國外交大臣亨特舉行會晤

新西蘭央行明日宣布利率決議。



＊美國公布３月消費信貸＊



在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布３月消費信貸，料由１５１﹒９億美元上升至

１６０億美元。明早，１０：００ａｍ，新西蘭公布官方指標利率，料由１﹒７５％下調至

１﹒５％。

明午２：００ｐｍ，德國公布３月工業生產（經季節調整），月率料由０﹒７％下滑至負

０﹒５％；年率跌幅料由０﹒４％擴闊至２﹒６％。明晚８：１５ｐｍ，加拿大公布４月新屋動

工，料由１９﹒３萬升上１９﹒５萬。



＊港交所派業績＊



在本港，明日盈大地產（００４３２）和石四藥集團（０２００５）等開股東會。

公布業績的公司有：香港交易所（００３８８）和中芯國際（００９８１）等。（ｈｏ）

