【貿易開戰】宏利：市場波動持續，倘局勢惡化中國推更多刺激措施

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普擬於本周五（１０日）將２０００億美元中國進

口商品的關稅稅率，由１０％調高至２５％，消息拖累昨天股市大瀉。宏利資產管理高級投資組

合經理（香港及中國股票）謝企剛表示，一旦貿易局勢惡化，中國政府將會推出更多振興措施以

刺激國內消費，從而紓緩關稅增加所帶來的經濟影響，而無論進行任何類型的貿易談判，過程將

會相當漫長，波動的市況可能會持續。

謝氏指，香港和中國的投資組合仍專注採取「由下而上」的選股策略，以識別基本因素穩健

的公司。主要投資主題包括：ｉ）消費升級：例如教育和物業管理服務；ｉｉ）研發╱創新；

ｉｉｉ）政策驅動的公司。

宏利資產管理亞洲固定收益高級投資組合經理陳珮珊認為，目前投資市場處於避險狀態。如

果中國確定取消本周華盛頓之行，市場或進一步下跌。但考慮到今年聯儲局的立場轉趨溫和，聯

儲局目前立場對風險資產市場更能起著支持作用。

陳氏指，美元將會保持強勢，預計美元兌在岸人民幣匯率會重試早前的６﹒８９高位。然而

，如果貿易局勢惡化，美元兌人民幣匯率應不會升穿７﹒０的水平。

中國債券團隊投資組合料將受惠於增持存續期，因料中國人民銀行或：ｉ）為經濟體系注入

流動性；ｉｉ）確保金融市場穩定；ｉｉｉ）考慮採取其他寬鬆措施，例如減存款準備金率，防

止經濟進一步轉壞。（ｂｎ）

