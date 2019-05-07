【本港樓市】差估署﹕３月私樓落成量按月增２﹒７倍至４３２伙

《經濟通通訊社７日專訊》差餉物業估價署資料顯示，今年３月私人住宅落成量為４３２伙

，較２月份錄１１８伙的兩年低位，按月回升約２﹒６６倍。

累計今年首三個月，季度落成量為９７１伙，當中港島落成單位僅５伙（０﹒５％），九龍

區則沒有單位於期內落成，其餘９６６伙（９９﹒５％）位於新界區，佔今年預測落成量的

２﹒０４萬伙約４﹒７３％。（ｋｙ）

