《經濟通通訊社７日專訊》差餉物業估價署資料顯示，今年３月私人住宅落成量為４３２伙
，較２月份錄１１８伙的兩年低位，按月回升約２﹒６６倍。
累計今年首三個月，季度落成量為９７１伙，當中港島落成單位僅５伙（０﹒５％），九龍
區則沒有單位於期內落成，其餘９６６伙（９９﹒５％）位於新界區，佔今年預測落成量的
２﹒０４萬伙約４﹒７３％。（ｋｙ）
07/05/2019 15:26
【本港樓市】差估署﹕３月私樓落成量按月增２﹒７倍至４３２伙
《經濟通通訊社７日專訊》差餉物業估價署資料顯示，今年３月私人住宅落成量為４３２伙
，較２月份錄１１８伙的兩年低位，按月回升約２﹒６６倍。
累計今年首三個月，季度落成量為９７１伙，當中港島落成單位僅５伙（０﹒５％），九龍
區則沒有單位於期內落成，其餘９６６伙（９９﹒５％）位於新界區，佔今年預測落成量的
２﹒０４萬伙約４﹒７３％。（ｋｙ）
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