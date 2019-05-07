【本港樓市】中原按揭為會德豐ＭＯＮＴＡＲＡ買家提供按?優惠

《經濟通通訊社７日專訊》會德豐（０００２０）與港鐵（０００６６）發展的將軍澳日出

康城７Ａ期「ＭＯＮＴＡＲＡ」將於本周五（１０日）發售５號價單共１１６伙單位，會德豐地

產市務助理總經理陳惠慈指，昨晚已收約２０００個登記，當中約有一成為新登記，估計今日累

計登記數字可達３０００個。

另外，中原按揭為「ＭＯＮＴＡＲＡ」買家推出按揭優惠，全期享有低按息低至

Ｈ＋１﹒２３％，全期設有封頂按息保障低至Ｐ－３％，買家亦可享特高現金回贈高達貸款額

２﹒１５％，並可享與按息掛勾之高存息戶口，存息與按息相同，變相可藉日常存款的存息回報

抵銷實質按息支出。

王美鳳續稱，近期拆息反覆上落，與樓按相關的１個月拆息連續五日回落，目前Ｈ按實際利

率仍以Ｐ按封頂息率計算，即息率為２﹒３７５％，但由於息率屬於Ｐ按最佳水平，因此Ｈ按實

際按息不會高於Ｐ按，而當拆息回落時，客戶亦可轉以較低息計算按息，盡享Ｈ按雙邊慳息優勢

，故此較受按揭用家歡迎。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則表示，樓市今年首季一二手皆旺，旺勢亦延續

至第二季，近日中美談判突變，貿易戰再次升溫，或令部份買家稍轉審慎，但經歷過去年樓市微

調後急升的情況，物業依然是較理想的保本工具，而且較投資股票所需專業知識較少，相信股市

波動將吸引更多投資者套股換樓，物業市場長線投資者比例將增多。（ｋｙ）

