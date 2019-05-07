  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/05/2019 17:17

【本港樓市】中原按揭為會德豐ＭＯＮＴＡＲＡ買家提供按?優惠

　　《經濟通通訊社７日專訊》會德豐（０００２０）與港鐵（０００６６）發展的將軍澳日出
康城７Ａ期「ＭＯＮＴＡＲＡ」將於本周五（１０日）發售５號價單共１１６伙單位，會德豐地
產市務助理總經理陳惠慈指，昨晚已收約２０００個登記，當中約有一成為新登記，估計今日累
計登記數字可達３０００個。
　　另外，中原按揭為「ＭＯＮＴＡＲＡ」買家推出按揭優惠，全期享有低按息低至
Ｈ＋１﹒２３％，全期設有封頂按息保障低至Ｐ－３％，買家亦可享特高現金回贈高達貸款額
２﹒１５％，並可享與按息掛勾之高存息戶口，存息與按息相同，變相可藉日常存款的存息回報
抵銷實質按息支出。
　　王美鳳續稱，近期拆息反覆上落，與樓按相關的１個月拆息連續五日回落，目前Ｈ按實際利
率仍以Ｐ按封頂息率計算，即息率為２﹒３７５％，但由於息率屬於Ｐ按最佳水平，因此Ｈ按實
際按息不會高於Ｐ按，而當拆息回落時，客戶亦可轉以較低息計算按息，盡享Ｈ按雙邊慳息優勢
，故此較受按揭用家歡迎。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則表示，樓市今年首季一二手皆旺，旺勢亦延續
至第二季，近日中美談判突變，貿易戰再次升溫，或令部份買家稍轉審慎，但經歷過去年樓市微
調後急升的情況，物業依然是較理想的保本工具，而且較投資股票所需專業知識較少，相信股市
波動將吸引更多投資者套股換樓，物業市場長線投資者比例將增多。（ｋｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道07/05/2019
暖風隨時再起 華能新能源待起舞
剖析天下07/05/2019
業務三雄鼎立 蘋果成科技價值股龍頭
剖析天下07/05/2019
南韓經濟復甦 半導體業受惠
生財有道07/05/2019
【五一淘金】旅客增長支撐本港零售消費 金價下跌利飾金銷售行業
FOCUS07/05/2019
【FOCUS】股匯弱勢難改 關注鶴叔動向
生財有道07/05/2019
《開市Good Morning》林家亨料中美續磋商惟反彈有限
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金