《小傳日記》劉鶴訪美成定局，魚缸跌勢可收復？



《小傳日記》花旗國揸ｆｉｔ人侵侵（特朗普）前日（５日）失驚無神喺推持

（Ｔｗｉｔｔｅｒ）上話要將２０００億美金嘅神州進口貨嘅關稅稅率，由一成提高至兩成半，

中港魚缸噚日掀起一陣狂風暴雨，Ａ場仲出現千股跌停嘅現象，難怪有神州缸友揶揄道：「侵侵

彈指之間就令Ａ場市值蒸發幾萬億，佢根本就係現實版嘅魁隆－《復仇者聯盟》大反派角色……

」

返返嚟香江呢邊，今朝總算先收復部分失地，高開１０３點，冇幾耐一度最多攀升２７０點

，全日高見２９４８０點。然而，內銀佬今日唔多爭氣，重磅大佬又唔係升得明顯，下晝開市後

冇幾耐最多倒跌５３點，全日低見２９１５６點。不過，神州商務部發表講話，國務院副總理劉

鶴將會應花旗國邀請，喺本周四（９日）至本周五（１０日）繼續傾貿易議題，大市氣氛又再轉

好，最多倒升逾２００點，但最終埋單只係升咗１５３點或半巴仙，報２９３６３點，重上５０

天線（２９３１６點）。主板成交只有９６９億銀，較噚日縮水逾兩成九。

國貨佬指數報１１２６１點，漲２７點或唔夠半巴仙。

Ａ場今日亦都回勇，滬指埋單升１９點或超過半巴仙，報２９２６。深成指反彈１４５點或

近兩巴仙，報９０８９點。



＊友邦最標青ＱＱ好鬼精，中行要唞唞交行向上走＊



自下晝有消息話劉鶴將會喺今個星期訪美，有幾隻重磅大佬即時成為缸友追貨目標，其中，

ＡＩＡ（０１２９９）嘅走勢最標青，朝早最多急彈近３巴仙，埋單只係升近兩巴仙，報

８１﹒８銀。ＱＱ（００７００）走勢都唔差，升咗超過１巴仙，報３８０﹒８銀。中移動

（００９４１）喺噚日大跌市下只係蒸發咗半巴仙，仲要係最勁嘅藍戰士，但今日都未能跟隨大

市反彈，繼續跣低逾半巴仙，報７３﹒４５銀。今日成交又再縮水，生發發（００３８８）全日

唔見咗近半巴仙，報２６５﹒２銀。大象（００００５）就相當硬淨，彈起近１巴仙，報

６８﹒７銀。

人行今日連續第二日進行逆回購，今日淨投放２００億人仔，但內銀股全日冇咩運行，中行

（０３９８８）逆市蒸發１巴仙，報３﹒６５銀，係全日表現最差嘅藍戰士！建行

（００９３９）同工行（０１３９８）就各自跣低半巴仙，報６﹒７８銀同５﹒７４銀。交行

（０３３２８）就最架勢，勁彈近兩巴仙，報６﹒６２銀。



＊瑞聲兩頭走舜宇升勢守，美伊好緊張中海油領漲＊



香江魚缸今日嘅走勢都接近坐過山車，雖然最後可以踢高，但手機孖寶之一瑞聲

（０２０１８）朝早都有Ｄ升勢，但食完晏之後跟住魚缸跣低，之後更加跳唔番彈床，最終只可

以縮水逾１巴仙，報４９﹒２５銀埋尾。不過佢兄弟舜宇（０２３８２）就守得住，硬淨保持踢

高，最終省鏡走高逾２巴仙，報９３﹒３銀。其他手機設備佬就兩頭走，鴻騰精密

（０６０８８）仆低逾１巴仙，報３﹒９７銀。比亞迪電子（００２８５）亦撻低唔夠１巴仙，

報１３﹒６２銀。丘鈦科技（０１４７８）就起哄彈起近１巴仙，報８﹒１２銀。

花旗國就繼續玩謝伊朗，花旗國安全顧問博頓仲話，準備向中東部署一支航母打擊群，同埋

一支轟炸機特遣部隊，不過咁做都係想伊朗聽話。受消息刺激下油價隔晚（６日）稍為有Ｄ反彈

，帶旺中海油（００８８３）鏟高逾３巴仙，報１３﹒９銀，係表現最好藍戰士。其他兩桶油本

（００３８６）亦跣低唔夠１巴仙，報５﹒８７銀。



＊匯證出報告長實好路數，銷售額高企磚頭佬彈起＊



匯證噚日發表研究報告表示，香江３月零售業總銷貨價值，按年微軟唔夠巴仙，差過「孖屐

」預期嘅增長２﹒５巴仙。不過，預期個零售市道有機會喺今年下半年改善，即係話租金等有機

會上調，今日香江磚頭佬仲唔發圍咩。信置（０００８３）升半巴仙，報１３﹒５４銀。長實

（０１１１３）同恆地（０００１２）齊齊升近１巴仙，前者報６２﹒４銀，後者則報

４７﹒５５銀。嘉里建設（００６８３）走高１巴仙，報３２﹒７５銀。恆隆地產

（００１０１）揚半巴仙，報１７﹒６銀。

有機構嘅統計數據顯示，今年頭４個月，有７５間房企銷售額破百億銀人仔。神州磚頭佬今

日好叻，中海外宏洋（０００８１）彈高近３巴仙，報３﹒９４銀。佳兆業（０１６３８）踢高

２﹒２２巴仙，報３﹒２３銀。神州奧園（０３８８３）揚２﹒３９巴仙，報９﹒４４銀。越秀

地產（００１２３）同中海外（００６８８）一齊走高１巴仙，前者報１﹒８１銀，後者則報

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