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即市新聞

07/05/2019 12:35

《真知灼見－溫灼培》英國脫歐新安排如何影響英鎊？

　　《真知灼見》英國《每日電訊報》本周一（６日）引述消息指，文翠珊政府正籌備一個二次
公投方案，讓英國民眾在投票中可選擇「有方案脫歐」、「無方案脫歐」或「不脫歐」等三個選
項。但二次公投只會是一個無選擇中的選擇。換言之，文翠珊政府會先與工黨制定「脫歐」方案
，並嘗試把有關方案通過國會，以避免要讓民眾就「脫歐」作決定。但如不能與工黨達成協議，
又或與工黨所達成的協議不能通過國會，這樣文翠珊才會以二次公投解決這個「脫歐」困局。不
過，《星期日泰晤士報》則引述另一消息指，文翠珊政府正計劃保留在歐盟的關稅同盟內至２０
２２年６月英國大選。再藉著大選，屆時保守黨會把「硬脫歐」作為政綱。反之，工黨則會以「
軟脫歐」作為政綱，讓選民利用其手上選票作出一次變相的「二次公投」。現時市場上對於英國
「脫歐」的謠言滿天飛，不知哪一個是真。但有一點卻相當明確，就是不論是保守黨或工黨甚至
是英國國會也是反對「硬脫歐」。相信正為此因，近日所見英鎊匯價表現明顯強勁。今早於亞洲
市場報１﹒３１１５美元。

＊英國或「留歐」至２０２２年６月大選後＊

　　市場上雖然流傳著不同版本的文翠珊政府「脫歐」方案，但筆者認為《星期日泰晤士報》的
版本較可信及較適合現時英國的國情。試想，英國國會在上月的多輪投票中，才把所有由不同議
員提出的「脫歐」方案否決了。明顯，英國國會現時在「脫歐」問題上是完全迷失。既然英國國
會內的精英分子也如此，英國國民就更不用想像。所以現階段便要讓英國民眾就「脫歐」作公投
是不設實際的做法，只會讓英國走向錯誤決定。相反，給予英國多三年時間去重新考慮「脫歐」
問題是明智之舉。屆時，再由保守黨及工黨，以一正一反各持不同「脫歐」立場作辯論，再讓選
民選擇，這做法確明顯妥當。再者，二次公投是一個非常危險的舉動，因為一旦有了二次公投便
可有第三第四次公投。相反，由大選讓人民作決定便可避免公投帶來的不必要問題。

＊鎊匯１﹒２８至１﹒３８美元大範圍上落＊
　
　　假使筆者的分析正確，英國會「留歐」至２０２２年６月大選後才作決定，這樣在可見將來
可能英鎊也只會於１﹒２８至１﹒３８美元的大範圍上落。要大升會有困難，始終英國「脫歐」
的不穩定因素未解決；但大跌也沒這必要，因英國暫時也見不到有「硬脫歐」風險。在這情況下
，往後英經濟變化，是強是弱，英倫銀行的貨幣政策方向等大家將要多加關注，因這些因素將斷
定英鎊將在上述所指的大範圍內上限或下限走動。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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