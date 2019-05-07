【貿易開戰】宏利：新關稅威脅或影響中美達成貿易協議

《環富通基金頻道７日專訊》美國總統特朗普於５月５日周日（美國時間）表示，擬於

２０１９年５月１０日（星期五）起將２０００億美元中國進口商品的關稅稅率，由１０％調高

至２５％，另外３２５０億美元的免稅商品亦可能「很快」加徵２５％關稅１。中美原定於本周

舉行談判，在總統特朗普作出警告前，市場人士對最終可達成貿易協議懷抱希望。在本文，宏利

資產管理的投資團隊就最新發展分享其看法。



＊中美貿易關係再度緊張，中港股市和人民幣重創＊



股票市場的反應十分顯著，截至昨日（６日）香港時間下午２時，恆生指數及滬深３００指

數分別一度急跌３﹒７％及６﹒３％。匯市方面，離岸人民幣（ＣＮＨ）兌美元最多下滑

１﹒３％，是２０１６年１月以來的最大跌幅；在岸人民幣（ＣＮＹ）曾下跌０﹒９％，低見

６﹒７９７６。

按早前計劃，中國副總理劉鶴將於本周抵達美國華盛頓，與美國貿易談判代表萊特希澤及美

國財長努欽舉行新一輪貿易談判。市場人士原本預期此輪談判的目標，是為磋商貿易協議的最後

文本。中國外交部發言人周一表示中方團隊仍然準備赴美磋商，但未有直接回應訪美日期，亦未

有確認談判團是否由副總理劉鶴率領。



＊貿易談判過程將漫長，波動市況或持續＊



宏利資產管理高級投資組合經理（香港及中國股票）謝企剛重申，全面爆發全球貿易戰的情

況並非其基本預測情況，但承認無論進行任何類型的貿易談判，過程將會相當漫長，波動的市況

可能會持續。

一旦貿易局勢惡化，謝企剛相信中國政府將會推出更多振興措施以刺激國內消費，從而紓緩

關稅增加所帶來的經濟影響。其他已出台的主要措施包括調低增值稅和社保供款率。

謝企剛補充，香港和中國的投資組合仍專注採取「由下而上」的選股策略，以識別基本因素

穩健的公司。主要投資主題包括：ｉ）消費升級：例如教育和物業管理服務，這些都是支持內地

結構增長的主題；ｉｉ）研發╱創新：除康健護理外，團隊專注於有助減少中國依賴若干技術進

口的公司；及ｉｉｉ）政策驅動的公司：環保將是一項長期主題，並將繼續獲得政府支持；團隊

亦將致力物色可望受惠於中國近期政策措施的公司。（ｈｏ）

