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即市新聞

07/05/2019 11:27

《匯海澤言－葉澤恆》中東局勢動盪，料油價反覆上升

　　《匯海澤言》正當大家滿以為中美可在本周五（１０日）達成貿易協議前夕，冷不防美國總
統特朗普突然在周末發文，警告若本周五未能達成協議，美國將對中國２０００億美元貨品徵收
的關稅，由１０％上調至２５％，結果引發昨日環球金融市場大幅波動。其實，中美已經進行了
十輪貿易談判，時間由今年１月開始到現在，已經接近五個月。在這情況下，在談判上的人員理
應知道能否達成貿易協議。兩星期前，似乎大家仍然相當樂觀。
　　但據媒體報道指，中國本來已同意美國提出，在協議中就解決強制技術轉移，以及保護知識
產權等法例修改。但當美國代表認為問題已解決時，中國代表上星期就指無意就此修改法例，結
果觸發特朗普突然發難的原因。美國貿易代表萊特希澤更以「後退」及「背棄承諾」的嚴厲字眼
，以形容過去一星期中國在貿易談判上的表現。其實，在任何涉及兩國或企業之間合作的談判及
協議，最重要的除了是製造雙嬴外，兩者涉及的成本及代價不應大於回報，否則退讓的一方將會
吃虧。

＊中東局勢緊張，料油價可能再上試６６美元＊

　　美伊關係持續緊張，美國去年５月８日宣布退出伊朗核協議，有伊朗媒體報道指，伊朗政府
可能在當日宣布推出針對美國的措施，當中包括重啟部分已因協議停止的核計劃。消息指，伊朗
總統可能在當日宣布，伊朗不會再遵守２０１５年核協議中部分較次要的承諾，並重啟部分已停
止的核計劃。美國白宮國家安全顧問博爾頓就表示，正派遣一個航空母艦攻擊小組和一支轟炸機
特遣部隊前往美國中央司令部管轄地區，以向伊朗發出明確訊息。中東局勢進一步升溫，抵銷了
因為中美貿易談判出現裂痕所帶來的影響。預料紐約期油仍有機會上試６６美元。
　　
＊文翠珊可能考慮進行二次公投＊

　　有英國媒體於昨日報道指，首相文翠珊正就一旦被國會強逼舉行二次公投，進行情景規劃。
報道指，二次公技的選項包括有協議脫歐、無協議脫歐和留歐。消息指，只有與工黨的談判失敗
，與及大多數國會議員支持下，才會舉行二次公投。文翠珊與工黨將於今日恢復就脫歐問題進行
談判。過去一段時間，文翠珊公開反對舉行二次公投，她表示如果與工黨的談判失敗，國會將會
就不同選項投票，以打破目前的僵局。在這情況下，預料英鎊兌美元可以企穩於１﹒３０水平，
但在１﹒３２５０前有阻力。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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