《宏觀銓局－馬桂銓》ＥＳＧ創效投資

《宏觀銓局》之前已提及三種環境，社會和企業治理（ＥＳＧ）投資的其中兩種，即可持續

和負責任投資（ＳＲＩ）以及綜合ＥＳＧ投資，至於ＥＳＧ創效投資則為市場常見的第三類。這

種策略是指對公司進行投資，不但著重回報，還期望對社會和環境產生積極和可量化的影響。投

資於再生能源計劃、零碳項目、可持續農業，或可負擔的基礎服務，包括住屋、醫療保健和教育

，皆屬此類。

它和其他兩類ＥＳＧ投資的主要分別在於，ＥＳＧ創效投資的目的是通過投資來產生積極的

社會或環境影響。ＳＲＩ投資只是將被視為不符合ＥＳＧ要求的投資排除在外，而ＥＳＧ綜合型

投資則要求在投資前充分了解公司的ＥＳＧ風險，兩者都毋需投資創造任何積極的ＥＳＧ成效。

創效投資剛好相反，其重點在於達至回報的同時創造這些積極影響。簡而言之，隨著投資者對

ＥＳＧ的意識越來越強，ＥＳＧ投資將會繼續發展。基金公司亦會提供更多相關產品，在不久將

來有基金經理聲清旗下所有產品均符合ＥＳＧ要求也不為奇。

近日數據顯示美國經濟繼續呈現穩定跡象，第一季年化ＧＤＰ增長預測從早前的２﹒０％調

至２﹒９％。特別值得留心的是３月份消費數據飆升，零售總額增長１﹒６％。數字看來並不出

眾，但考慮到美國聯邦政府年初暫停運作、去年底市場波動對人均財富效應的影響等因素，零售

銷售數字實際上表現相當可觀。本周另一項好消息是關於２月份的外貿數據，報告顯示淨出口可

能對上個季度的經濟增長貢獻超過一個百分點。但是，最近製造業數據好壞參半，令３月份製造

業生產沒有太大變化。紐約和費城聯邦調查局報告的區域製造業調查在４月份各有變動。美國之

外，歐洲經濟數據亦見改善。採購經理指數令人鼓舞，反映製造業正在改善。即使在４月份錄得

下滑，歐元區綜合採購經理指數已經連續五個月保持穩定。就業和新訂單在４月份同樣見到輕微

增長，顯示整體經濟有改善。

在資產配置方面，筆者在股票和債券之間繼續中立。然而，筆者正重新審視兩者的配置，或

許在不久將來並調高對股票的配置。市場在短期內可能變得更為波動，因第一季度企業盈利還未

見樂觀，而國際貨幣基金組織亦剛降低了全球經濟增長前景。不過，美國和歐元區都出現了復甦

或穩定的跡象。因此，當復甦持續，股票配置或會提高。地區方面依然偏好美國，歐洲次之。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

