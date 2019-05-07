騰訊友邦帶動，港股全日反彈１５３點報２９３６３收復五十天線

《經濟通通訊社７日專訊》受中美貿易戰情緒影響，隔晚（６日）美股曾急瀉向下，惟跌幅

大為收窄，道指最終收跌６６點或０﹒３％，至２６４３８點；標普５００指數收跌１３點或

０﹒５％，至２９３２點。港股上日急跌８７１點後，今早高開１０３點報２９３１３後，於早

段最多走高２７０點見２９４８０，惟午收前升幅收窄，至午後更曾倒跌５３點報２９１５６。

其後中國商務部發表講話指，應美方邀請，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將

於本周四（９日）至本周五（１０日）訪美，加上騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）受

捧帶動，港股尾市氣氛向好，最終全日收報２９３６３，升１５３點或升０﹒５２％，收復五十

天線（約２９３１６點），全日成交９６９﹒０９億元減少２９﹒４０％。國企指數報１１２６

１，升０﹒２４％或升２７點。

上證綜合指數報２９２６，升１９點或升０﹒６９％，成交２４５４﹒４４億元人民幣。



＊隔晚油價反彈，中海油成最佳藍籌＊



重磅股個別發展，匯控（００００５）揚０﹒８８％收６８﹒７元；港交所（００３８８）

全日軟０﹒３％，報２６５﹒２元；騰訊走高１﹒３８％，報３８０﹒８元；中移動

（００９４１）跌０﹒６１％，報７３﹒４５元；友邦升１﹒６８％，報８１﹒８元。

美國正在向中東部署一支航母打擊群、一支轟炸機特遣部隊，在美國和伊朗關係緊張下，油

價反彈回升，「三桶油」榮辱互見，中海油（００８８３）抽高３﹒１２％，報１３﹒９元，為

全日表現最佳藍籌；中石油（００８５７）跌０﹒４２％報４﹒７７元；中石化（００３８６）

軟０﹒１７％，報５﹒８７元。

食品股走勢不一，旺旺（００１５１）走高１﹒６１％報６﹒３３元；統一（００２２０）

升２﹒７１％，報７﹒２元；現代牧業（０１１１７）揚４﹒３１％，報１﹒２１元；澳優

（０１７１７）急升４﹒７９％，報１４﹒４４元；中糧肉食（０１６１０）走低３﹒４４％，

報３﹒０９元；雨潤（０１０６８）跟跌２﹒２２％，報１﹒３２元；萬洲（００２８８）軟

１﹒０７％，報８﹒３５元。



＊藥股全線回升，藥明生物漲近３％＊



有市場消息指，人行今日將進行２００億人民幣７天期逆回購操作，為重啟逆回購後連續第

二日操作。公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２００億人民幣。部分內銀股受捧，民

生銀行（０１９８８）升０﹒１７％，報５﹒７９元；交行（０３３２８）揚１﹒５３％，報

６﹒６２元；建行（００９３９）跌０﹒５９％，報６﹒７８元；農行（０１２８８）走低

０﹒８４％，報３﹒５４元；郵儲行（０１６５８）軟０﹒２１％，報４﹒７８元；中國銀行

（０３９８８）跌１﹒０８％，報３﹒６５元。

藥品股上日隨市下挫後，今日全線反彈，藥明生物（０２２６９）升２﹒７７％，報

８１﹒５元；國藥（０１０９９）跟升１﹒６４％，報３１元；三生製藥（０１５３０）揚

２﹒８７％，報１４﹒３４元；金斯瑞（０１５４８）走高２﹒９３％，報１９﹒７元；上海醫

藥（０２６０７）升１﹒６５％，報１６元；華潤醫藥（０３３２０）漲２﹒１２％，報

１１﹒５４元。（ｍｗ）

