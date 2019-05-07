【移交逃犯】李家超斥曾有人指當年條例是刻意剔除內地的說法錯誤

《經濟通通訊社７日專訊》修改《逃犯條例》爭議不斷，律政司司長鄭若驊和保安局局長李

家超今日舉行記者會，回應社會對修例的意見。

大律師公會早前發聲明指目前法例，不容許單次移交逃犯至中國，不是政府口中的「漏洞」

，而是１９９７年立法機關鑑於內地保障基本人權的「往績」，與兩地刑事司法系統差異所作的

決定，認為特首、律政司和保安局多次稱其為「漏洞」屬於誤導。

李家超今日於記者會上表示，當初訂立《逃犯條例》時是刻意排除中國的說法錯誤。他解釋

，當時政府需將未回歸前的法律本地化，而回歸前的法律不包含內地，若修例又會超出了本地化

的目標，因此日後會與內地簽訂長期協議，非刻意剔除。他表示對此要他嚴正聲明，並補充如要

達成與內地的長期協議，亦須交由立法會審議。

他說，香港可基於不同理由，不處理無簽訂長期協議地區的移交申請，即使行政長官啟動引

渡程序，也需要由法庭審訊，及後行政長官亦有權決定不引渡有關人士。

李家超又指，移交逃犯需符合兩地同屬犯罪的原則，有報道指撰寫文章、評論，或訪問政治

人物會被移交的說法不正確；他又批評若上述說法是出自有法律背景的人士，更是不負責任。強

調有關行為在港並不犯法，而香港亦沒有出版限制。（ｃｗ）（ｚｚ）

