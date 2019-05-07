【移交逃犯】律政司及保安局下午將就修例召開記者招待會

《經濟通通訊社７日專訊》修訂《逃犯條例》的爭議不止。行政長官林鄭月娥宣布，律政司

司長和保安局局長今日下午將會就修例召開記者招待會，回應社會各界對修例的不同意見。

林鄭月娥表示，召開記者會是聽到社會的不同意見，原應在立法會的委員會中討論，但法案

委員會到現時仍未能成立，所以為有更全面的討論，便在今日回應。（ｃｗ）（ｚｚ）

