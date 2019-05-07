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07/05/2019 10:08

【移交逃犯】林鄭：望議員珍惜立法會秘書處這支優秀的團隊

　　《經濟通通訊社７日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會風波不斷。民主派向立法
會秘書長陳維安發律師信及計劃提出不信任動議。行政長官林鄭月娥回應事件時指，過去多年與
立法會秘書處的合作，感覺秘書處是秉公辦事、盡忠職守，望議員珍惜這支優秀的團隊，不要將
他們牽涉政治鬥爭。（ｃｗ）（ｚｚ）

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