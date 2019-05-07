【移交逃犯】陳維安：秘書處一直不偏不倚服務議會

《經濟通通訊社７日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會風波不斷。民主派向立法

會秘書長陳維安發律師信及計劃提出不信任動議。陳維安今早見記者時表示，立法會秘書處本著

不偏不倚的態度服務議會，立場從來都是政治中立，無論是現時或未來都會恪守原則。至於向議

員書面諮詢是否接納內會指引的做法，同樣根據《議事規則》、《內務守則》和秘書處一貫方式

辦事，亦已向議員作出詳細書面解釋。（ｃｗ）（ｚｚ）

