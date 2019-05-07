【移交逃犯】陳維安：部分批評近乎欺凌滋擾，促立即停止有關行為

《經濟通通訊社７日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會風波不斷。民主派向立法

會秘書長陳維安發律師信及計劃提出不信任動議。陳維安今早見記者時表示，對於善意批評，秘

書處都是本著「有則改之，無則加勉」的態度，但最近有一些批評行為近乎欺凌和滋擾，促請有

關人士馬上停止該等行為，又指修例的法案委員會仍有大量工作，望聚焦處理有關工作。

（ｃｗ）（ｚｚ）

