《經濟通通訊社７日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會風波不斷。民主派向立法
會秘書長陳維安發律師信及計劃提出不信任動議。陳維安今早見記者時表示，對於善意批評，秘
書處都是本著「有則改之，無則加勉」的態度，但最近有一些批評行為近乎欺凌和滋擾，促請有
關人士馬上停止該等行為，又指修例的法案委員會仍有大量工作，望聚焦處理有關工作。
（ｃｗ）（ｚｚ）
07/05/2019 10:33
【移交逃犯】陳維安：部分批評近乎欺凌滋擾，促立即停止有關行為
《經濟通通訊社７日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會風波不斷。民主派向立法
會秘書長陳維安發律師信及計劃提出不信任動議。陳維安今早見記者時表示，對於善意批評，秘
書處都是本著「有則改之，無則加勉」的態度，但最近有一些批評行為近乎欺凌和滋擾，促請有
關人士馬上停止該等行為，又指修例的法案委員會仍有大量工作，望聚焦處理有關工作。
（ｃｗ）（ｚｚ）
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