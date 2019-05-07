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07/05/2019 15:08

【佔中判刑】消息指陳淑莊今日進行腦部手術，料需逾１０小時

　　《經濟通通訊社７日專訊》「佔中九子」之一的公民黨立法會議員陳淑莊，因左腦出現腫瘤
，法庭將其案件押後至６月初宣判。消息指，陳淑莊今日進行腦部手術，料需逾１０小時完成。
　　陳淑莊今早曾在ｆａｃｅｂｏｏｋ發文表示，多謝大家連日來對她病情的關心，並指諮詢醫
生意見後將進行腦部手術，已決定好日子動手術，但為免驚動外界而對家人造成更大壓力，故不
便透露手術日期、地點和時間。（ｆｗ）（ｚｚ）

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