【佔中判刑】消息指陳淑莊今日進行腦部手術，料需逾１０小時

《經濟通通訊社７日專訊》「佔中九子」之一的公民黨立法會議員陳淑莊，因左腦出現腫瘤

，法庭將其案件押後至６月初宣判。消息指，陳淑莊今日進行腦部手術，料需逾１０小時完成。

陳淑莊今早曾在ｆａｃｅｂｏｏｋ發文表示，多謝大家連日來對她病情的關心，並指諮詢醫

生意見後將進行腦部手術，已決定好日子動手術，但為免驚動外界而對家人造成更大壓力，故不

便透露手術日期、地點和時間。（ｆｗ）（ｚｚ）

