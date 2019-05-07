【大灣區】食物及衞生局與國家藥品監督管理局簽署合作協議

《經濟通通訊社７日專訊》食物及衞生局局長陳肇始今日在政府總部與國家藥品監督管理局

局長焦紅會面及簽署分別與藥物監管和中藥標本館有關的合作協議。

在合作協議簽署儀式上，陳肇始表示食衞局與國家藥品監督管理局透過簽署《關於藥品監管

領域的合作協議》和《關於中藥標本館建設、研究與管理的合作協議》，加強在藥物、醫療儀器

和中藥監管等方面的交流和合作，以保障香港和內地市民的健康。

在會面中，陳肇始向焦紅談及有關食衞局與國家藥品監督管理局研究有關粵港澳大灣區建設

的合作項目的可行性。

陳肇始指，透過簽署《關於藥品監管領域的合作協議》，特區政府會與國家藥品監督管理局

共同推動大灣區建設。政府希望吸引本地和跨國藥企、生物製藥和醫療科技公司，以香港為基地

申請新藥註冊和引入醫療儀器，並到大灣區發展，同時惠及兩地有需要的病人。

會上，陳肇始亦建議香港和內地加強中藥方面的交流和合作。她表示，特區政府正積極籌備

永久的政府中藥檢測中心，當中會設立中藥標本館，收集中藥材及其原動植物標本，並開放予公

眾、業界和國際科研機構使用。

她又指，內地一直支持香港發展中醫藥，包括加強中藥材標準化技術領域的交流，以及為政

府中藥檢測中心提供人才和技術支援；相信透過簽署《關於中藥標本館建設、研究與管理的合作

協議》，香港和內地將制定有系統的中藥標本收集計劃，完善兩地中藥標本館館藏。（ｆｗ）

