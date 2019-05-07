【佔中判刑】陳淑莊完成腦部手術，將在醫生許可情況下交代病情

《經濟通通訊社７日專訊》「佔中九子」之一的公民黨立法會議員陳淑莊，因左腦出現腫瘤

，法庭將其案件押後至６月初宣判。陳淑莊之社交網站專頁編輯於下午４時許報平安，表示陳淑

莊已完成腦部手術，正在休息。陳淑莊休息過後，會在醫生許可的情況下交代病情。據悉，手術

成功，切出之腫瘤已送往化驗。

貼文指，陳淑莊衷心感謝市民對她的關心和祝福，為她祈禱，亦感謝醫護人員對她的照料。

陳淑莊亦一直希望低調接受治療，以免其親人及朋友受到壓力，請各方好友包括傳媒尊重其意願

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