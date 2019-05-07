《鍾之日記》劉鶴誠意赴美磋商，Ａ場企穩港股反彈

《鍾之日記》５月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國政府昨日（６日）冷處理美國總統特朗普突然揚言要向中國加徵關稅的消息，僅由外交

部出面回應，今日商務部正式確認國務院副總理劉鶴將應邀於周四至周五訪美，與美方就經貿問

題進行第十一輪磋商。外交部發言人耿爽於今日的例行記者會上亦回應指，中方始終認為，加徵

關稅解決不了任何問題。談判本身就是一個討論的過程，雙方存在分歧很正常，中方不回避矛盾

，對繼續磋商具有誠意。



＊劉鶴能否力阻加徵關稅，充滿懸念＊



中美達成貿易協議雖重燃希望但更充滿變數，有分析指，根據官方公布，劉鶴今次未以中國

國家主席習近平特使的身份訪美，而據報中方派出的代表團規模亦「縮水」。

特朗普周一再發推文似乎為其周日的聲明辯護，他再抨擊中國的貿易做法，令美國損失數以

十億計的美元，並誓言要保護美國的商業。

美國貿易代表萊特希澤亦指責中方「反口」，違背之前談判承諾，明言美方將在當地時間周

二發布一份聯邦公告，宣告周五將對２０００億美元中國商品的關稅從１０％提高到２５％。

劉鶴此行能否在限期前力阻美方加徵關稅，仍充滿懸念。



＊中港魚缸回升，惟成交縮水＊



香江魚缸今日反覆回升，Ａ股止跌，加上受劉鶴將赴美磋商消息刺激，恆指全日收升

１５３﹒２點至２９３６３﹒０２點，全日成交９６９﹒０９億元，較上日減少２９％。

滬深股市昨日經歷超過三年來規模最大股災，滬綜指瀉５﹒６％，總市值一日蒸發３﹒５萬

億元人民幣後，今早微彈高開，一度升超過１％，但其後在銀行及保險股領跌下，倒跌並曾失二

千九關，幸好券商板塊在尾盤突然倒升，穩定大市，滬指最終升０﹒６９％，報２９２６﹒３９

點。權重股疲弱惟細價股表現較佳，深成指反彈１﹒６３％。全日兩市成交僅５３８０億人幣，

較上日減少１８﹒２％，外資全日則通過陸股通沽Ａ股共１１﹒４２億元人民幣。



＊大摩意外唱淡內銀，四大行應聲偏軟＊



在經歷周一市場殺跌後，摩根士丹利今日意外發表報告唱淡內銀，將中國銀行ＡＨ股評級下

調至「持股觀望」，目標價分別為３﹒６元人民幣、４﹒１港元；將工商銀行Ａ股、建設銀行Ａ

股評級下調至「持股觀望」，目標價分別６元及７﹒３元人民幣；將農業銀行ＡＨ股評級亦下調

至「持股觀望」，目標價分別為３﹒５元人民幣和４港元。

大摩表示，將內銀今明兩年盈測下調２％，以反映潛在淨息差下跌及信貸成本增加。人民銀

行昨日宣布針對中小銀行定向降準措施，惟該行相信，近期的信貸政策難以持續，市場容易出現

錯誤定價，並推遲主要銀行的估值重估，更將導致淨息差、不良貸款、盈利能力等方面存在壓力

，尤其是對地區性銀行而言。

從今日盤面表現看，內銀股拖累大市，中行（０３９８８）跌１％，農行（０１２８８）、

建行（００９３９）、工行（０１３９８）亦逆市吐０﹒５２％－０﹒８４％，郵儲行

（０１６５８）則略走低０﹒２１％。



＊人造肉成科技新貴，中港開炒植物蛋白＊



被稱為「人造肉第一股」Ｂｅｙｏｎｄ Ｍｅａｔ公司股價在美上市首日，股價大漲

１﹒６３倍，創造了２１世紀以來美國公司（市值２億美元以上）ＩＰＯ首日最佳表現，比近月

熱炒的工業大麻概念還要強勁，震驚全球財經界。

事實上，美國資本界一直非常睇好人造肉的前景，比爾蓋茨及荷里活影帝里安納度狄卡比奧

都是Ｂｅｙｏｎｄ Ｍｅａｔ的投資人，而且該公司董事名單中，還包括麥當勞前任掌舵人、可

口可樂財務總監和推特財務總監，這也是外界對該公司及人造肉科技充滿期待的原因之一。另外

，本港首富李嘉誠亦對類似技術相當感興趣，投資一家人造蛋及植物蛋黃醬公司。

Ａ場最愛炒新科技，人造肉的重要原材料植物蛋白之供應商即刻被追捧，雙塔食品

（深：００２４８１）、哈高科（滬：６０００９５）、維維股份（滬：６００３００）、豐樂

種業（深：０００７１３）等股今日均告漲停。港股方面，中國糧油（００６０６）、中國食品

（００５０６）齊升１﹒６％。

人造肉風潮正盛，豬肉概念則凍過水，萬洲國際（００２８８）跌１﹒１％，中糧肉食

（０１６１０）更挫３﹒４％。

另外，據外電引述知情人士指，中國正計劃整合國有農產品企業，將中儲糧的貿易資產以及

部分油料壓搾產能轉移到中糧集團旗下，重組將分階段實施，計劃在明年年底前完成重組。



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