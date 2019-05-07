【人行出招】中小銀行降準至８％分三個月到位，料釋２８００億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》人民銀行６日公告，從５月１５日起，對聚

焦當地、服務縣域的中小銀行實行較低的優惠存款準備金率。對僅在本縣級行政區域內經營，或

在其他縣級行政區域設有分支機構但資產規模小於１００億元（人民幣．下同）的農村商業銀行

，執行與農村信用社相同的存款準備金率，即８％。為穩妥有序釋放資金，確保用於擴大普惠信

貸投放，此次存款準備金率調整將於５月１５日、６月１７日和７月１５日分三次實施到位。約

有１０００家服務縣域的農村商業銀行可以享受該優惠政策，將釋放長期資金約２８００億元，

並全部用於發放民營和小微企業貸款。



＊存款準備金制度將形成「三檔兩優」基本框架＊



人行有關負責人表示，將建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架，深化金融供給

側結構性改革。

人行稱，目前中國的存款準備金率大體有三個基準檔，其中農信社等執行較低一檔的存款準

備金率，部分農商行執行與股份制銀行相同的中間檔存款準備金率，另一部分農商行則執行略低

於中間檔的存款準備金率。此次調整後，服務縣域的農商行標準明確為：僅在本縣級行政區域內

經營，或在其他縣級行政區域設有分支機構但資產規模小於１００億元，符合這一條件的農商行

均可與農信社並檔，執行相同的存款準備金率，從而簡並了存款準備金率檔次。由此中國的存款

準備金制度將形成更加清晰、簡明的「三檔兩優」基本框架。

「三檔」是指根據金融機構系統重要性程度、機構性質、服務定位等，存款準備金率有三個

基準檔：第一檔，對大型銀行，實行高一些的存款準備金率，體現防範系統性風險和維護金融穩

定的要求；第二檔，對中型銀行實行較第一檔略低的存款準備金率；第三檔，對服務縣域的銀行

實行較低的存款準備金率，目前為８％。



＊大中銀行普惠金融達標，可享受存準率優惠＊



「兩優」是指在三個基準檔次的基礎上還有兩項優惠：一是大型銀行和中型銀行達到普惠金

融定向降準政策考核標準的，可享受０﹒５個或１﹒５個百分點的存款準備金率優惠；二是服務

縣域的銀行達到新增存款一定比例用於當地貸款考核標準的，可享受１個百分點存款準備金率優

惠。考慮到服務縣域的銀行作為普惠金融機構已經享受了第三檔的較低存款準備金率，因此不再

享受普惠金融定向降準考核的優惠。享受「兩優」後，金融機構實際的存款準備金率水平要比基

準檔更低一些。

「三檔兩優」存款準備金制度框架兼顧了防範金融風險和服務實體經濟、特別是服務小微企

業，有利於優化結構。此次進一步梳理「三檔兩優」框架，更加簡化了政策體系，對金融機構的

引導作用更明確，操作性更強。

