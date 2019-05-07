【國務會議】李克強：力爭今年底前取消全國高速公路省界收費站

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國務院總理李克強５日主持召開國務院常務

會議，明確力爭今年底前基本取消全國高速公路省界收費站，便利群眾出行提高物流效率。會議

又部署以制度創新持續減少和規範證明事項，進一步優化政務服務和營商環境；聽取職業病防治

工作匯報，要求更有力保障職工健康權益。

會議確定，一是提高中國高速公路現代化水平，推廣電子不停車快捷收費系統，爭取年底實

現全國高速公路入口車輛普遍使用。相關部門要協同配合、優化服務，方便群眾就近、便捷、免

費安裝不停車快捷收費系統。

二是在不增加貨車通行費總體負擔情況下，優化貨車通行費計費方式。對封閉式高速公路收

費站入口同步實行不停車稱重，防止超載。

三是探索經驗，完善相關制度和政策，推進修訂法律法規。支持設施和系統改造。優化鮮活

農產品運輸「綠色通道」等減免費政策。研究統一危險化學品運輸車輛等通行管理政策。會議強

調，要妥善做好收費人員分流安置，做到轉崗不下崗。



＊１３省市試點「建立證明事項告知承諾制」＊



會議指出，要繼續梳理和取消證明事項，對保留的事項實行清單管理，重點推進建立證明事

項告知承諾制，促進信用社會建設。

會議決定，在天津、遼寧、上海、廣東、四川、陝西等１３個省（市）和公安部、司法部、

人力資源社會保障部、自然資源部、交通運輸部５個部門開展試點。試點中，申請人在申請辦理

行政許可、行政確認、行政給付等事項時，由行政機關以書面形式將規定的證明義務和內容一次

性告知申請人，在申請人書面承諾已符合所告知的條件、標準和要求並願意承擔不實承諾的法律

責任後，行政機關不再索要證明，依據承諾辦理相關事項，並通過信息共享、聯網核查等加強事

中事後監管。建立申請人誠信檔案和黑名單制度，對提供虛假承諾等實行失信聯合懲戒，鼓勵企

業守法誠信經營，夯實社會信用基礎。上述試點取得經驗後要盡快向全國推廣。



＊加大職業病專項經費投入＊



會議聽取了職業病防治工作匯報。為更好保障勞動者職業健康權益，會議要求聚焦中國職業

病主要病種塵肺病，在礦山、冶金、建材等行業開展粉塵危害整治，加強職業健康監管執法，嚴

厲查處違法違規行為。全面強化預防，督促企業改進工藝和設備、配備個體防護用品、為員工辦

理工傷保險，重點行業新上項目職業病防護設施配備實施率達到９５％以上，堅決減少新發病例

。建立和完善職業病防治體系，加大職業病專項經費投入，對患者實施分類救治，研究運用工傷

保險、醫療救助等手段加強兜底保障。

