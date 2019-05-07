《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上海張江綜合性國家科學中心辦公室常務副
主任施爾畏昨日（６日）在「上海光源開放十周年學術論壇」上表示，上海正在既有大科學裝置
基礎上，建設上海光源線站工程、硬Ｘ射線自由電子激光裝置、活細胞成像裝置等多個國家大科
學裝置，總經費達１３７﹒７５億元人民幣，計劃於２０２５年全部竣工並投入使用。
07/05/2019 09:15
【駐滬專電】上海建多個國家大科學裝置，總經費逾１３７億人幣
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上海張江綜合性國家科學中心辦公室常務副
主任施爾畏昨日（６日）在「上海光源開放十周年學術論壇」上表示，上海正在既有大科學裝置
基礎上，建設上海光源線站工程、硬Ｘ射線自由電子激光裝置、活細胞成像裝置等多個國家大科
學裝置，總經費達１３７﹒７５億元人民幣，計劃於２０２５年全部竣工並投入使用。
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