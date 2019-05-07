《經濟通通訊社７日專訊》瑞銀財富管理發表評論指，仍不能排除中美談判破局的可能性，
但概率僅為３０％。一旦發生破局，瑞銀預測，中國股票則可能挫跌１５－２０％，美元兌人民
幣可能升破７﹒０大關。
美國總統特朗普周日推文，威脅大幅加強對中國在達成貿易協議方面的施壓後，全球風險資
產大幅波動，在岸人民幣即期ＣＮＹ＝ＣＦＸＳ受該消息影響也大幅下跌，６日盤中匯價接近６
﹒８元關口，創三個半月新低。中國外交部則表示，中國貿易談判代表團正準備前往美國。（ｃ
ａ）
07/05/2019 09:13
【聚焦人幣】瑞銀：中美談判破局或令人民幣破７
《經濟通通訊社７日專訊》瑞銀財富管理發表評論指，仍不能排除中美談判破局的可能性，
但概率僅為３０％。一旦發生破局，瑞銀預測，中國股票則可能挫跌１５－２０％，美元兌人民
幣可能升破７﹒０大關。
美國總統特朗普周日推文，威脅大幅加強對中國在達成貿易協議方面的施壓後，全球風險資
產大幅波動，在岸人民幣即期ＣＮＹ＝ＣＦＸＳ受該消息影響也大幅下跌，６日盤中匯價接近６
﹒８元關口，創三個半月新低。中國外交部則表示，中國貿易談判代表團正準備前往美國。（ｃ
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