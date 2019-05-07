【聚焦人幣】劉鶴周四五訪美進行新一輪磋商，離岸人幣拉升近百點

《經濟通通訊社７日專訊》中國商務部新聞發言人證實，國務院副總理、中美全面經濟對話

中方牽頭人劉鶴將於本周四五（５月９日至１０日）訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商

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消息公布後，離岸人民幣兌美元拉升近百點子，迫近６﹒７８水平。

早前已報道預計劉鶴周四前往華盛頓與美方舉行新一輪貿易談判，並縮短逗留時間。此前美

國總統特朗普不滿與中國的貿易談判進展緩慢，突然宣布大幅在本周五提高對２０００億美元中

國商品的關稅，而且很快會對另外數千億美元中國商品加徵關稅。（ｃａ）

