【華為動向】交通銀行與華為簽署戰略合作協議，多領域展開合作

《經濟通通訊社７日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）６日與華為公司

簽署戰略合作協議。根據協議，雙方接下來將進行多維度、多層次的人才培養合作，並依托華為

的技術研發平台，在雲計算、大數據和人工智能、ＩＣＴ基礎設施建設及前瞻性技術研究等方面

展開全面深入的合作。

華為將為交行構建持續增長的驅動力，結合交行自身在ＩＣＴ訊息技術領域的積累以及對金

融科技的理解，與交行合作打造數字化、智慧型銀行，協助交行戰略升級轉型。（ｃａ）

