《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普周日（５日）突在推特揚言向中國加徵關稅，引
發全球資本市場動盪，Ａ股昨日（６日）經歷超過三年來規模最大股災，滬綜指瀉５﹒６％，滬
深總市值一日蒸發３﹒５萬億元人民幣。股災過後，滬深股市今早微彈高開，盤中升勢擴大，一
度升超過１％，高見２９３７﹒２８點；人造肉、工業大麻概念股升幅居前，助深成指升
２﹒０６％，報９１２７﹒７５點，收復九千關。（ｅｙ）
07/05/2019 10:18
【Ａ股維穩】滬綜指盤中一度升逾１％，深成指更漲２％
《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普周日（５日）突在推特揚言向中國加徵關稅，引
發全球資本市場動盪，Ａ股昨日（６日）經歷超過三年來規模最大股災，滬綜指瀉５﹒６％，滬
深總市值一日蒸發３﹒５萬億元人民幣。股災過後，滬深股市今早微彈高開，盤中升勢擴大，一
度升超過１％，高見２９３７﹒２８點；人造肉、工業大麻概念股升幅居前，助深成指升
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