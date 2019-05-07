【Ａ股維穩】滬綜指盤中一度升逾１％，深成指更漲２％

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普周日（５日）突在推特揚言向中國加徵關稅，引

發全球資本市場動盪，Ａ股昨日（６日）經歷超過三年來規模最大股災，滬綜指瀉５﹒６％，滬

深總市值一日蒸發３﹒５萬億元人民幣。股災過後，滬深股市今早微彈高開，盤中升勢擴大，一

度升超過１％，高見２９３７﹒２８點；人造肉、工業大麻概念股升幅居前，助深成指升

２﹒０６％，報９１２７﹒７５點，收復九千關。（ｅｙ）

