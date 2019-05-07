【Ａ股維穩】滬綜指今早曾升１％，午收升幅縮窄至０﹒３２％

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普周日（５日）突在推特揚言向中國加徵關稅，引

發全球資本市場動盪，Ａ股昨日（６日）經歷超過三年來規模最大股災，滬綜指瀉５﹒６％。股

災過後，滬深股市今早微彈高開，盤中升勢擴大，滬綜指一度升超過１％，但其後在銀行及保險

股領跌下，午收前升幅快速收窄，半日滬指升０﹒３２％，報２９１５﹒８７點。細價股表現佳

，深成指反彈１﹒６４％，創業板指揚０﹒８８％。

中國昨日冷處理貿易戰升級的消息，但今日則高調發聲撐市。《中國證券報》發文稱，儘管

Ａ股市場承受政策面變化的壓力，但多數私募機構仍普遍認為，相關因素不會對Ａ股市場產生超

預期的負面影響，未來較長時間或呈現出結構性慢牛行情；《人民日報》則稱今年以來，中國經

濟運行開局良好，主要指標保持在合理區間並好於預期，展現出十足的韌性，而且內需才是中國

經濟的「壓艙石」和「助推器」。

人行進行的２００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放２００億元。昨日跌市

擊潰投資者信心，半日兩市成交僅３０５８億元，較上日同時段減少２７﹒２％，外資今早則通

過陸股通沽出Ａ股共６﹒５１億元。



＊銀行保險股連續第二日領跌＊



權重金融股連續第二日向下，工商銀行（滬：６０１３９８）跌１﹒４％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，建設銀行（滬：６０１９３９）軟０﹒１％；保險股跌更多

，平保（滬：６０１３１８）跌１﹒２％，國壽（滬：６０１６２８）跌１％。

人行昨晚再就定向降準解釋指，此次對僅在本縣級行政區域內經營，或在其他縣級行政區域

設有分支機構但資產規模小於１００億元的農村商業銀行，執行存款準備金率８％。為穩妥有序

釋放資金，確保用於擴大普惠信貸投放，存款準備金率調整將於５月１５日、６月１７日和７月

１５日分三次實施到位。換言之，將釋放的長期資金約２８００億元要在７月１５日後才全部到

位。中小型銀行反應兩極，青島銀行（深：００２９４８）跌２﹒３％，西安銀行

（滬：６００９２８）跌２﹒２％，上海銀行（滬：６０１２２９）軟１﹒６％，寧波銀行（深

：００２１４２）升４％，青農商行（深：００２９５８）揚３％。



＊人造肉落鑊，Ａ股亦跟進＊



被稱「人造肉第一股」Ｂｅｙｏｎｄ Ｍｅａｔ公司股價在美上市首日，股價大漲１﹒６３

倍，創造了２１世紀以來美國公司（市值２億美元以上）ＩＰＯ首日最佳表現。美國資本界十分

睇好人造肉的前景，比爾蓋茨及荷里活影帝里安納度狄卡比奧都是Ｂｅｙｏｎｄ Ｍｅａｔ的投

資人，而且該公司董事名單中，還包括麥當勞前任掌舵人、可口可樂財務總監和推特財務總監。

人造肉風潮吹到Ａ股，人造肉的重要原材料植物蛋白之供應方成為相關概念股，雙塔食品（

深：００２４８１）、哈高科（滬：６０００９５）、維維股份（滬：６００３００）、豐樂種

業（深：０００７１３）漲停。（ｅｙ）

