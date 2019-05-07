《經濟通通訊社７日專訊》Ａ股市場午後轉弱，滬綜指倒跌０﹒２３％，報２８９９﹒７８
點，再穿二千九，券商、銀行及保險板塊俱跌。滬深３００指數升０﹒２％，深成指升
０﹒７８％。上海Ｂ股升０﹒４６％，深圳Ｂ股升１﹒０９％。（ｅｙ）
07/05/2019 13:15
【Ａ股維穩】滬指午後倒跌０﹒２％穿二千九，深成指續升０﹒８％
《經濟通通訊社７日專訊》Ａ股市場午後轉弱，滬綜指倒跌０﹒２３％，報２８９９﹒７８
點，再穿二千九，券商、銀行及保險板塊俱跌。滬深３００指數升０﹒２％，深成指升
０﹒７８％。上海Ｂ股升０﹒４６％，深圳Ｂ股升１﹒０９％。（ｅｙ）
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