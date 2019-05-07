【Ａ股維穩】劉鶴周四五訪美，滬綜指收彈０﹒６９％券商倒升穩市



《經濟通通訊社７日專訊》中國昨日（６日）冷處理美國總統特朗普突然揚言要向中國加徵

關稅的消息，僅由外交部回應稱美威脅加關稅已出現過多次，中方仍準備本周赴美繼續磋商，今

日商務部正式確認國務院副總理劉鶴將應邀於周四至周五訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪

磋商，為中美達成貿易協議重燃希望。

滬深股市經歷昨日股災後，今早微彈高開，一度升超過１％，但其後在銀行及保險股領跌下

，午後倒跌曾失二千九關，券商板塊在尾盤突然倒升，穩定大市，全日滬指表現反覆，最終升

０﹒６９％，報２９２６﹒３９點。權重股疲弱惟細價股表現較佳，深成指反彈１﹒６３％，創

業板指揚０﹒６２％。

人行連續第二日進行逆回購，今日淨投放２００億元（人民幣．下同）。全日兩市成交僅

５３８０億元，較上日減少１８﹒２％，外資全日則通過陸股通沽出Ａ股共１１﹒４２億元，連

續兩日流出６７﹒６６億元。

另外，ＭＳＣＩ宣布，５月半年度指數審議結果將在北京時間下周二（１４日）早上５點公

布。屆時ＭＳＣＩ將公布新納入和剔除的個股名單，審議結果將在５月２８日收盤後生效。



＊券商帶動大市坐過山車＊



券商股今早稍微高開，午市急回拖累大市表現，但該板塊在下午２時後逐步拉升，不但抹平

跌幅更帶頭向上，助滬指回升。長城證券（深：００２９３９）漲停，中信建投

（滬：６０１０６６）升３％，申萬宏源（深：０００１６６）升１﹒５％。

據內媒引述知情人士指，財稅部門已經起草土地增值稅法初稿，目前正在內部徵求各方意見

。單位和個人通過轉移房地產取得收入，便須繳交土地增值稅，房地產企業將成為繳納土地增值

稅的大頭。惟房地產板塊未受消息影響，萬科Ａ（深：０００００２）升３﹒３％，保利地產

（滬：６０００４８）升０﹒９％，華夏幸福（滬：６００３４０）升２﹒１％，綠地控股

（滬：６００６０６）揚１﹒１％。



＊人造肉最威風，豬肉股急縮水＊



被稱「人造肉第一股」Ｂｅｙｏｎｄ Ｍｅａｔ公司股價在美上市首日，股價大漲１﹒６３

倍，創造了２１世紀以來美國公司（市值２億美元以上）ＩＰＯ首日最佳表現。人造肉風潮吹到

Ａ股，植物蛋白供應商成為相關概念股，包括雙塔食品（深：００２４８１）、哈高科

（滬：６０００９５）、維維股份（滬：６００３００）、豐樂種業（深：０００７１３）漲停

。

巧合的是豬肉概念股午後急縮水，傲農生物（滬：６０３３６３）跌８﹒２％，正邦科技

（深：００２１５７）插７﹒８％，益生股份（深：００２４５８）挫７﹒５％，唐人神

（深：００２５６７）跌７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

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滬深３００指數 ３７２０﹒６７ ＋０﹒９８



上證綜合指數 ２９２６﹒３９ ＋０﹒６９ ２４５４﹒４４

深證綜合指數 １５４０﹒３１ ＋１﹒６２ ２９２６﹒４１



上證Ｂ股指數 ２９８﹒１５ ＋０﹒７６ １﹒６６

深證Ｂ股指數 ９６９﹒６４ ＋１﹒６７ １﹒６４



上證１８０指數 ８２８３﹒６０ ＋０﹒５３

上證３８０指數 ４５９７﹒３９ ＋１﹒５７



深證成份指數 ９０８９﹒４６ ＋１﹒６３

中小創新指數 １８０２﹒４９ ＋１﹒０３

深圳創業板指數 １５０４﹒１６ ＋３﹒５２

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