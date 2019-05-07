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即市新聞

07/05/2019 15:05

【Ａ股維穩】劉鶴周四五訪美，滬綜指收彈０﹒６９％券商倒升穩市

　
　　《經濟通通訊社７日專訊》中國昨日（６日）冷處理美國總統特朗普突然揚言要向中國加徵
關稅的消息，僅由外交部回應稱美威脅加關稅已出現過多次，中方仍準備本周赴美繼續磋商，今
日商務部正式確認國務院副總理劉鶴將應邀於周四至周五訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪
磋商，為中美達成貿易協議重燃希望。
　　滬深股市經歷昨日股災後，今早微彈高開，一度升超過１％，但其後在銀行及保險股領跌下
，午後倒跌曾失二千九關，券商板塊在尾盤突然倒升，穩定大市，全日滬指表現反覆，最終升
０﹒６９％，報２９２６﹒３９點。權重股疲弱惟細價股表現較佳，深成指反彈１﹒６３％，創
業板指揚０﹒６２％。
　　人行連續第二日進行逆回購，今日淨投放２００億元（人民幣．下同）。全日兩市成交僅
５３８０億元，較上日減少１８﹒２％，外資全日則通過陸股通沽出Ａ股共１１﹒４２億元，連
續兩日流出６７﹒６６億元。
　　另外，ＭＳＣＩ宣布，５月半年度指數審議結果將在北京時間下周二（１４日）早上５點公
布。屆時ＭＳＣＩ將公布新納入和剔除的個股名單，審議結果將在５月２８日收盤後生效。
　
＊券商帶動大市坐過山車＊
　
　　券商股今早稍微高開，午市急回拖累大市表現，但該板塊在下午２時後逐步拉升，不但抹平
跌幅更帶頭向上，助滬指回升。長城證券（深：００２９３９）漲停，中信建投
（滬：６０１０６６）升３％，申萬宏源（深：０００１６６）升１﹒５％。
　　據內媒引述知情人士指，財稅部門已經起草土地增值稅法初稿，目前正在內部徵求各方意見
。單位和個人通過轉移房地產取得收入，便須繳交土地增值稅，房地產企業將成為繳納土地增值
稅的大頭。惟房地產板塊未受消息影響，萬科Ａ（深：０００００２）升３﹒３％，保利地產
（滬：６０００４８）升０﹒９％，華夏幸福（滬：６００３４０）升２﹒１％，綠地控股
（滬：６００６０６）揚１﹒１％。
　
＊人造肉最威風，豬肉股急縮水＊
　
　　被稱「人造肉第一股」Ｂｅｙｏｎｄ　Ｍｅａｔ公司股價在美上市首日，股價大漲１﹒６３
倍，創造了２１世紀以來美國公司（市值２億美元以上）ＩＰＯ首日最佳表現。人造肉風潮吹到
Ａ股，植物蛋白供應商成為相關概念股，包括雙塔食品（深：００２４８１）、哈高科
（滬：６０００９５）、維維股份（滬：６００３００）、豐樂種業（深：０００７１３）漲停

　　巧合的是豬肉概念股午後急縮水，傲農生物（滬：６０３３６３）跌８﹒２％，正邦科技
（深：００２１５７）插７﹒８％，益生股份（深：００２４５８）挫７﹒５％，唐人神
（深：００２５６７）跌７％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　
　　　　　　　　　　　　　　　收市　　　　　　　升╱跌　　　　　　成交金額
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　滬深３００指數　　　３７２０﹒６７　　　＋０﹒９８　

　　　上證綜合指數　　　　２９２６﹒３９　　　＋０﹒６９　　　　２４５４﹒４４
　　　深證綜合指數　　　　１５４０﹒３１　　　＋１﹒６２　　　　２９２６﹒４１

　　　上證Ｂ股指數　　　　　２９８﹒１５　　　＋０﹒７６　　　　　　　１﹒６６
　　　深證Ｂ股指數　　　　　９６９﹒６４　　　＋１﹒６７　　　　　　　１﹒６４

　　　上證１８０指數　　　８２８３﹒６０　　　＋０﹒５３
　　　上證３８０指數　　　４５９７﹒３９　　　＋１﹒５７

　　　深證成份指數　　　　９０８９﹒４６　　　＋１﹒６３
　　　中小創新指數　　　　１８０２﹒４９　　　＋１﹒０３
　　　深圳創業板指數　　　１５０４﹒１６　　　＋３﹒５２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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