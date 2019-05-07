【聚焦人幣】人幣中間價創２月以來最大跌幅，即期開市貶８４點子

《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６１４，較上個交易日貶

２７０點子，創２月１２日以來最大跌幅。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８４點子，報６﹒７７５０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒７６６６。

有分析認為，美國總統特朗普的舉動令市場感到意外，也扭轉市場對下了一輪談判的預期，

現在市場正在重新定價，這也意味著更多的不確定性，如果貿易戰重燃，人民幣可能再度面臨貶

值壓力，用以抵消關稅上升的影響，且看中國對特朗普言論的反應。（ｃａ）

