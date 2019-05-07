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即市新聞

07/05/2019 09:42

【聚焦人幣】人幣中間價創２月以來最大跌幅，即期開市貶８４點子

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６１４，較上個交易日貶
２７０點子，創２月１２日以來最大跌幅。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８４點子，報６﹒７７５０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７６６６。
　　有分析認為，美國總統特朗普的舉動令市場感到意外，也扭轉市場對下了一輪談判的預期，
現在市場正在重新定價，這也意味著更多的不確定性，如果貿易戰重燃，人民幣可能再度面臨貶
值壓力，用以抵消關稅上升的影響，且看中國對特朗普言論的反應。（ｃａ）

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