《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，今日進行的２００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購中標利率持平，為２﹒５５％，為連續第二日進行逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２００億元。（ａｃ）
07/05/2019 09:52
【人行放水】人行２００億逆回購利率持平，淨投放２００億
《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，今日進行的２００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購中標利率持平，為２﹒５５％，為連續第二日進行逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放２００億元。（ａｃ）
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