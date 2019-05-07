  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/05/2019 14:29

【聚焦人幣】澳新：人民幣仍會維持穩定，除非中美貿易談判崩潰

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國威脅對中國貿易戰升級，人民幣上日曾創三年來最大跌幅。
澳新銀行發報告指，隨著一些支持性因素抵消中美貿易緊張局勢重新升溫的影響，包括中國積極
的財政和貨幣刺激措施、ＰＰＩ通脹反彈以及對企業利潤的影響，更高的殖利率恢復人民幣的正
利差等，令離岸人民幣在大多數交叉匯率中將有出色表現。
　　報告指，除非中美貿易談判徹底崩潰，否則美國仍會要求人民幣維持穩定，預計若雙方最終
達成達成一致，將會為人民幣築底。（ｅｙ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS07/05/2019
【FOCUS】股匯弱勢難改 關注鶴叔動向
生財有道07/05/2019
《開市Good Morning》林家亨料中美續磋商惟反彈有限
國際動態07/05/2019
俄航故障迫降撞地着火 41人死
生財有道06/05/2019
外匯基金首季表現歷來最佳 陳德霖警告：貿戰或影響來季表現
生財有道06/05/2019
【貿易開戰】麥嘉嘉：貿戰未明「現金為王」 公用房託亦不應追入
FOCUS06/05/2019
【FOCUS】狂人發癲「五窮」現 侵侵「一推三雕」恐惹火北京
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金