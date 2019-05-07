【聚焦人幣】澳新：人民幣仍會維持穩定，除非中美貿易談判崩潰

《經濟通通訊社７日專訊》美國威脅對中國貿易戰升級，人民幣上日曾創三年來最大跌幅。

澳新銀行發報告指，隨著一些支持性因素抵消中美貿易緊張局勢重新升溫的影響，包括中國積極

的財政和貨幣刺激措施、ＰＰＩ通脹反彈以及對企業利潤的影響，更高的殖利率恢復人民幣的正

利差等，令離岸人民幣在大多數交叉匯率中將有出色表現。

報告指，除非中美貿易談判徹底崩潰，否則美國仍會要求人民幣維持穩定，預計若雙方最終

達成達成一致，將會為人民幣築底。（ｅｙ）

