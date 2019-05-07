《經濟通通訊社７日專訊》美國威脅對中國貿易戰升級，人民幣上日曾創三年來最大跌幅。
澳新銀行發報告指，隨著一些支持性因素抵消中美貿易緊張局勢重新升溫的影響，包括中國積極
的財政和貨幣刺激措施、ＰＰＩ通脹反彈以及對企業利潤的影響，更高的殖利率恢復人民幣的正
利差等，令離岸人民幣在大多數交叉匯率中將有出色表現。
報告指，除非中美貿易談判徹底崩潰，否則美國仍會要求人民幣維持穩定，預計若雙方最終
達成達成一致，將會為人民幣築底。（ｅｙ）
07/05/2019 14:29
【聚焦人幣】澳新：人民幣仍會維持穩定，除非中美貿易談判崩潰
《經濟通通訊社７日專訊》美國威脅對中國貿易戰升級，人民幣上日曾創三年來最大跌幅。
澳新銀行發報告指，隨著一些支持性因素抵消中美貿易緊張局勢重新升溫的影響，包括中國積極
的財政和貨幣刺激措施、ＰＰＩ通脹反彈以及對企業利潤的影響，更高的殖利率恢復人民幣的正
利差等，令離岸人民幣在大多數交叉匯率中將有出色表現。
報告指，除非中美貿易談判徹底崩潰，否則美國仍會要求人民幣維持穩定，預計若雙方最終
達成達成一致，將會為人民幣築底。（ｅｙ）
|FOCUS07/05/2019
【FOCUS】股匯弱勢難改 關注鶴叔動向
|生財有道07/05/2019
《開市Good Morning》林家亨料中美續磋商惟反彈有限
|國際動態07/05/2019
俄航故障迫降撞地着火 41人死
|生財有道06/05/2019
外匯基金首季表現歷來最佳 陳德霖警告：貿戰或影響來季表現
|生財有道06/05/2019
【貿易開戰】麥嘉嘉：貿戰未明「現金為王」 公用房託亦不應追入
|FOCUS06/05/2019
【FOCUS】狂人發癲「五窮」現 侵侵「一推三雕」恐惹火北京
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰