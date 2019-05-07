【貿易開戰】商務部：劉鶴應邀９至１０日訪美，進行第十一輪磋商



《經濟通通訊社７日專訊》國家商務部新聞發言人應詢發表講話指，應美國貿易代表萊特希

澤、財政部長姆努欽的邀請，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於５月９日至

１０日訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商。（ｗｌ）

