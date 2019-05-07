《經濟通通訊社７日專訊》國家商務部新聞發言人應詢發表講話指，應美國貿易代表萊特希
澤、財政部長姆努欽的邀請，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於５月９日至
１０日訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商。（ｗｌ）
07/05/2019 14:26
【貿易開戰】商務部：劉鶴應邀９至１０日訪美，進行第十一輪磋商
《經濟通通訊社７日專訊》國家商務部新聞發言人應詢發表講話指，應美國貿易代表萊特希
澤、財政部長姆努欽的邀請，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於５月９日至
１０日訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商。（ｗｌ）
|FOCUS07/05/2019
【FOCUS】股匯弱勢難改 關注鶴叔動向
|生財有道07/05/2019
《開市Good Morning》林家亨料中美續磋商惟反彈有限
|國際動態07/05/2019
俄航故障迫降撞地着火 41人死
|生財有道06/05/2019
外匯基金首季表現歷來最佳 陳德霖警告：貿戰或影響來季表現
|生財有道06/05/2019
【貿易開戰】麥嘉嘉：貿戰未明「現金為王」 公用房託亦不應追入
|FOCUS06/05/2019
【FOCUS】狂人發癲「五窮」現 侵侵「一推三雕」恐惹火北京
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰