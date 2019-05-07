【Ａ股外援】ＭＳＣＩ下周二公布獲指數納入及剔除的Ａ股名單

《經濟通通訊社７日專訊》明晟ＭＳＣＩ將Ａ股納入其指數，至今已接近一年，ＭＳＣＩ亦

在今年３月通過，納入因子將由５％擴大３倍至２０％。

ＭＳＣＩ在其官網宣布，５月半年度指數審議結果將在北京時間下周二（１４日）早上５點

公布。ＭＳＣＩ將公布新納入和剔除的個股名單，審議結果將在５月２８日收盤後生效。

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