《經濟通通訊社７日專訊》中國外交部發言人耿爽在今天（７日）的例行記者會上表示，中
方始終認為，相互尊重、平等互利是達成協議的前提和基礎，加徵關稅解決不了任何問題。談判
本身就是一個討論的過程，雙方存在分歧很正常，中方不回避矛盾，對繼續磋商具有誠意。
商務部新聞發言人今日證實，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於本周四
五（５月９日至１０日）訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商。（ｃａ）
07/05/2019 15:56
【貿易開戰】外交部：加徵關稅不解決問題，中方對繼續磋商具誠意
《經濟通通訊社７日專訊》中國外交部發言人耿爽在今天（７日）的例行記者會上表示，中
方始終認為，相互尊重、平等互利是達成協議的前提和基礎，加徵關稅解決不了任何問題。談判
本身就是一個討論的過程，雙方存在分歧很正常，中方不回避矛盾，對繼續磋商具有誠意。
商務部新聞發言人今日證實，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於本周四
五（５月９日至１０日）訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商。（ｃａ）
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