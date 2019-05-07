【貿易開戰】外交部：加徵關稅不解決問題，中方對繼續磋商具誠意

《經濟通通訊社７日專訊》中國外交部發言人耿爽在今天（７日）的例行記者會上表示，中

方始終認為，相互尊重、平等互利是達成協議的前提和基礎，加徵關稅解決不了任何問題。談判

本身就是一個討論的過程，雙方存在分歧很正常，中方不回避矛盾，對繼續磋商具有誠意。

商務部新聞發言人今日證實，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於本周四

五（５月９日至１０日）訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商。（ｃａ）

