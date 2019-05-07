《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，截至４月末外匯儲備餘額３０９４９﹒５億美元
，低於市場預期的３１０００億美元，按月減少３８﹒１億美元，終結此前五個月連升。
中國４月黃金儲備為６１１０萬盎司，環比增加４８萬盎司，為連續五個月增持。４月末黃
金儲備報７８３﹒４９億美元，３月末為７８５﹒２５億美元。（ｗｌ）
07/05/2019 16:49
【外儲下降】中國４月外儲按月減少３８﹒１億美元，終結五連升
《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，截至４月末外匯儲備餘額３０９４９﹒５億美元
，低於市場預期的３１０００億美元，按月減少３８﹒１億美元，終結此前五個月連升。
中國４月黃金儲備為６１１０萬盎司，環比增加４８萬盎司，為連續五個月增持。４月末黃
金儲備報７８３﹒４９億美元，３月末為７８５﹒２５億美元。（ｗｌ）
|生財有道07/05/2019
暖風隨時再起 華能新能源待起舞
|剖析天下07/05/2019
業務三雄鼎立 蘋果成科技價值股龍頭
|剖析天下07/05/2019
南韓經濟復甦 半導體業受惠
|生財有道07/05/2019
【五一淘金】旅客增長支撐本港零售消費 金價下跌利飾金銷售行業
|FOCUS07/05/2019
【FOCUS】股匯弱勢難改 關注鶴叔動向
|生財有道07/05/2019
《開市Good Morning》林家亨料中美續磋商惟反彈有限
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰