【ＦＯＣＵＳ】股匯弱勢難改，關注鶴叔動向

【ＦＯＣＵＳ】侵侵的兩則推文周一（６日）重挫中港股市，一度急插逾４７０點的道指，

尾市受中方談判代表團仍將赴美消息提振，跌幅顯著收斂錄微跌０﹒３％。不過，隨著萊特希澤

確認，周二（７日）將發布聯邦登記公告（Ｆｅｄｅｒａｌ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ Ｎｏｔｉｃｅ

）宣告周五（１０日）對華加徵關稅，加上素來溫和的財長努欽不諱言「貿談方向已發生巨大變

化」，股匯弱勢難改。

目前，最引人注目的當屬鶴叔會否隨中方代表團赴美，及赴美後會否縮短在華盛頓的停留時

間；此外，鶴叔頭銜會否如第九輪赴美貿談時加註「主席特使」，亦將是觀察點之一。



＊今聯邦公告宣告周五加稅＊



周一慘現千股跌停、錄逾三年最大單日跌幅的Ａ股，即使有上交所暫停本月到期的上證５０

ＥＴＦ認購期權合約開倉護航，周二半日收市僅弱反彈０﹒３％；人幣中間價續錄２月以來最大

跌幅。

狂人突然發癲的部分原因獲萊特希澤解畫，他周一晚對記者聲稱，「過去一周，我們看到中

國削弱了承諾（ａｎ ｅｒｏｓｉｏｎ ｉｎ ｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔｓ）」；努欽則稱，中國

試圖重新使用早前十輪談判中提及的一些表述，此令談判方向發生巨大變化。

據萊特希澤的口徑，華府周二將發布一份聯邦登記公告，宣告從東部時間周五０時０１分起

，將２０００億美元中國商品的關稅從１０％提高到２５％。

「經濟學人智庫（Ｔｈｅ Ｅｃｏｎｏｍｉｓｔ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ Ｕｎｉｔ）

」測算，此舉對中國ＧＤＰ的影響將達０﹒２－０﹒３個百分點。瑞銀另預測，倘若美國對全部

中國出口商品開徵２５％關稅，即使採取更多的政策刺激措施，中國今年仍難保六。



＊市場後續震盪恐仍將有來＊



侵侵突對第十一輪談判施加關稅槓桿，效果是成功逼使北京讓步還是適得其反？拋開外交部

的語焉不詳，目前的焦點仍是鶴叔會否隨中方代表團如期赴美；假設赴美後，會否如坊間猜測，

僅逗留一日即在周五加徵關稅前離開，及頭銜會否如２月赴美第九輪貿談時加註「主席特使」。

儘管市場普遍仍將中美最終將達成貿易協議當作基本情境，但正如華盛頓智庫戰略與國際研

究中心（ＣＳＩＳ）中國研究高級顧問甘思德（Ｓｃｏｔｔ Ｋｅｎｎｅｄｙ）所指，「不可預

測性是本屆政府的標誌」，加上從死對頭參議院民主黨領袖舒默到前首席策略師班農齊煽風點火

，主張對中國強硬（ｈａｎｇ ｔｏｕｇｈ），及建議華府以詳盡文件確保有充分的手段來監督

和迅速執行貿易協議，倘周三（８日）揭衷的４月內地進出口數據差強人意，市場恐續借勢再掀

震盪。

有鑒於此，在決定如何抄底之前，勿忘基辛格那句「中美關係已經回不去了」；而美元持續

強勢及內地大放水空間已相當有限的兩大因素，亦不容忽視。（經濟通通訊社 俞瑾）

