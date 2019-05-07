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即市新聞

07/05/2019 15:58

《匯市縱橫－蕭啟洪》謀定而後動，知止而有得

　　《匯市縱橫》上周三（１日）美聯儲會議一如市場預期謀定而後動，維持利率２﹒２５％－
２﹒５０％不變。重申一貫立場，以經濟數據，特別是通脹來決定利率走勢，不急於採取行動。
會議提及雖然經濟穩固成長，但核心通漲仍低於２％。先揚後抑，對於年內會否加息不置可否。
如上周提及，看來市場進入觀察期，美聯儲何況又不是在觀察美國經濟行進狀況？另一邊廂，特
朗普揚言減息１厘刺激經濟，如同中國現行的寬鬆政策。筆者則不敢苟同，美聯儲今年初已從鷹
派掉頭，轉為偏「鴿」派。但第一季度經濟數據向好，又好像從偏鴿改為偏「鷹」。若如特朗普
所言，美聯儲再來一個急轉彎，可以預科這將會摧毀美聯儲的公信力。所以，大選近了，對於政
客的口號又何必太認真？筆者認為，無論加減，美聯儲均需要一個強而有力的原因，比如通脹大
幅超出預期。但暫時看來，不來也不去，不加也不減，才最合乎美聯儲的想法。不過，按強勁就
業數據來看，年內加息一次仍有機會。
　
　　特朗普周一突然在Ｔｗｉｔｔｅｒ批評貿易談判過慢，要在２０００億貨品額外增加１０％
關稅，殺市場一個措手不及，對本周劉鶴到訪美國繼續貿易談判帶來不確定因素。美元兌離岸人
民幣急升逾１％，重上６﹒８０水平。筆者則認為，商人本色，就地起價，談判時就多兩分氣勢
。上周北韓試射「不名發射體」，特朗普只不過以此還以顏色。實質對談判影響有多大？仍需觀
察。但筆者認為無須過分緊張，如其花心思揣測狡黠多變的特朗普心中盤算，還不如研究這消息
對日圓走勢的影響。受到避險情緒加增，美元兌日圓已由１１２﹒３６跌至１１０水平，預期能
下試１０８水平。
　
　　古語亦有云：知止而有得。風險管理，止賺止蝕，仍是２０１９年投資的重要課題。
　
＊本周策略＊
　
歐元：上周建議候高於１﹒１２５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１０５０，止蝕
１﹒１３５０。
　
日圓：本周建議候高於１１１﹒２０沽出美元兌日圓，目標１０８﹒８０，止蝕１１２﹒５０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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